Um auch im kommenden Schuljahr die außerschulische Betreuung an den beiden Grundschulen sicherzustellen, müssen zwei Container auf dem Gelände der Borndalschule aufgestellt werden. Dies gab Bürgermeister Jochen Paus in der jüngsten Ratssitzung bekannt. Die vorhandenen Kapazitäten an der Johannes-Grundschule reichen derweil aus, so Paus weiter.