„Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auch in Altenberge keinen Millimeter Toleranz mehr zu zeigen“, heißt es in einer Einladung zur Mahnwache gegen Gewalt, Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Diese wird am morgigen Samstag (29. Februar) gehalten. Beginn ist um 12 Uhr vor dem Rathaus in Altenberge.

Aktionsbündnis für Demokratie

„Es ist an der Zeit, Zeichen gegen rechten Terror zu setzen“, so Ulrike Reifig und Karl Reinke vom Altenberger „Aktionsbündnis für Demokratie“ in einer Pressemitteilung. Zusammen mit dem Familienbündnis, den Kirchen, dem TuS Altenberge und allen demokratischen Parteien in Altenberge lädt das „Aktionsbündnis für Demokratie“ zur Mahnwache ein. Die Ansprache hält Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld. „Das beste Mittel gegen radikale Tendenzen ist ein starkes Gemeinwesen. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Situationen wie diesen gemeinsam aufstehen, aber auch ins Gespräch darüber kommen, wie wir den Dialog und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken können“, sagt der Kreisdechant.

Menschenwürde

„Eine Spur rassistisch motivierter Menschenverachtung führt durch unser Land“, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren weiter. Dazu zählten beispielsweise der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke und der Massenmord in hessischen Hanau in der vergangenen Woche.

Nun sei es an der Zeit, sich für die Achtung der Menschenrechte einzusetzen. „Sie zu leben und zu verteidigen, in Achtung vor der Würde jedes Menschen, ist unsere Verpflichtung und Aufgabe in einer freien und offenen demokratischen Gesellschaft“, so die Veranstalter der Mahnwache, die auf zahlreiche Teilnehmer hoffen, die am morgigen Samstag zum Rathaus kommen.

Tagtäglich werde die menschliche Würde missachtet oder verletzt. Das bereite den „Boden, auf dem unterschwelliger Rassismus zu Hass und Vernichtung führt“, so die Initiatoren der Veranstaltung. Die Kippa auf dem Kopf gläubiger Juden würden die die Menschen ebenso wenig wie das Kopftuch einer Muslima oder die Menschen in einer Shisha-Bar, die ghanaische Ärztin im Krankenhaus oder der Pfleger aus Mexiko bedrohen. „Sie sind alle Teil unserer Gesellschaft und sie formen unsere Gesellschaft“, sagen die Initiatoren der Aktion, die sich dafür aussprechen, gegen offenen und verdeckten Antisemitismus vorzugehen. Die Zivilgesellschaft müsse sich offensiv und öffentlich für die Wahrung der Würde aller Menschen – unabhängig von Geschlecht und Herkunft – einsetzen.