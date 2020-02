Der Natur unter die Arme greifen

Mit dem Aktionsbündnis „Rettet die Wildbienen“ ist Altenberge in Sachen Naturschutz engagiert unterwegs. Auf Einladung des Bündnisses in Kooperation mit dem Heimatverein referierte Esther Susewind, Kreisbeauftragte für Artenvielfalt, am Donnerstagabend in Stenings Scheune über „Naturnahe Gärten für Insekten & Co.“. Das Publikumsinteresse war groß.

Artenvielfalt

Der Begriff „Artenvielfalt“ beschreibt die Gesamtheit aller Tier- und Pflanzenarten inklusive Pilzen und Mikroorganismen, die in einer Region vorkommen. In Nordrhein-Westfalen existieren mehr als 43 000 verschiedene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten in rund 70 verschiedenen Lebensräumen, jedoch: 45 Prozent stehen auf der Liste der bedrohten Arten.

Besonders der Insektenschwund ist nicht erst seit heute ein Thema. Als Bestäuber für Blütenpflanzen und Nahrungsgrundlage für viele andere Tierarten spielen Insekten im Ökosystem eine zentrale Rolle. Umweltgifte setzen ihnen zu, darüber hinaus schwinden die Lebensräume und auch der Klimawandel spielt eine Rolle.

Keine Schottergärten

Jeder kann in seinem Garten persönlich etwas dafür tun, dass Insekten geeignete Biotope finden, um zu überleben. „Naturnahe Gärten haben eine abwechslungsreiche Bepflanzung und vom Frühjahr bis in den Herbst hinein viele verschiedene Blühpflanzen“, sagte Susewind. Schottergärten hingegen bieten keine Biotope. Unterschlupf und versteckte Orte zur Eiablage finden Insekten an Pflanzen und Pflanzenteilen, an Stängeln, Blättern, in Laubhaufen, im Totholz, an Rinden und ähnlichen Orten. „Manche Arten überwintern gern in Pflanzenstängeln“, so die Expertin. Darum sollten zum Beispiel Stauden im Herbst nicht gleich zurückgeschnitten werden.

Förderprogramme

Um Gartenbesitzer zu unterstützen, wurde das „Blühflächen-Förderprogramm“ des Kreises Steinfurt ins Leben gerufen. Dabei wird Privatpersonen, Kommunen, Vereinen und Institutionen regionales Saatgut aus heimischen Wildpflanzen zur Verfügung gestellt. Die Lage zur Aussaat sollte sonnig sein, die Flächengröße innerorts mindestens zehn Quadratmeter betragen, außerorts 100 bis 10 000 Quadratmeter. Wer die Förderung in Anspruch nimmt, sorgt selbst für Vorbereitung, Einsaat und Pflege der Blühflächen, die mindestens fünf Jahre zu erhalten sind. Seit Herbst 2018 wurden 80 Antragsteller verzeichnet.

Ansprechpartner hinsichtlich der Zuwendungen für Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes beim Kreis Steinfurt ist Josef Hüsing, Telefon 0 25 51/69 14 30.