Nicht für die Tonne

Ja, es gibt sie in vielen Haushalten, die Bilder und Dokumente, die eine Zeit dokumentieren, als die Eltern, Großeltern, ja sogar Urgroßeltern lebten. Vielleicht nicht so sehr in den Großstädten, die während des Zweiten Weltkrieges stark bombardiert wurden, aber in den kleineren Orten wie Altenberge, die doch ziemlich verschont geblieben sind von den Zerstörungen des Krieges.

„Sie geben Einblick in eine für uns heute fast vergessene Zeit“, so Wilfried Borgschulte , Mitglied der Gruppe Genealogie und Ortsgeschichte. Oft sind sie sehr persönlich und für die eigene Familie als Erinnerung wertvoll. Aber viele Bilder und Dokumente zeigen auch allgemeine Dinge. So sind Bilder mit nicht mehr existierenden Ortsansichten, oder auch mit Feiern in vielen Sammlungen vorhanden. „Der Heimatverein Altenberge ist sehr an solchen Bildern interessiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Bilder, Negative oder Dias handelt“, sagt Wilfried Borgschulte in einer Pressemitteilung.

Erinnerungen

Gerade bei Ortsansichten ist die Qualität der Bilder nicht entscheidend. Auch alte Postkarten aus Altenberge sind für den Heimatverein wichtige Zeitzeugnisse und damit auch aufhebenswert.

Bei den Dokumenten gibt es neben sehr persönlichen Briefen auch solche, die von der Zeit ihrer Entstehung berichten, so Borgschulte weiter. Das können Feldpostbriefe sein, die hin und hergeschickt wurden, aber auch Berichte über ein besonderes Ereignis und wie es derjenige empfunden hat.

Daneben gibt es Unterlagen von Höfen und Häusern, die von Gericht erstellt wurden und fein säuberlich in speziellen Schubladen und Kommoden aufbewahrt werden. Zudem Pläne von Bauten, die heute bereits abgerissen sind.

Familienforschung

„All das landet viel zu oft im Müll, wenn der Besitzer verstirbt“, ärgert sich Borgschulte. Doch dafür sind all diese Dinge viel zu schade. Im Heimatverein Altenberge können sie im neuen Archiv in Stenings Scheune für jetzt und für spätere Generationen aufbewahrt werden. Sie sind dort für jeden Interessierten einsehbar.

Wenn man sieht, dass für Archäologen Scherben aus Abfallgruben schon eine Bereicherung sind und uns Einblick geben in eine lange vergangene Zeit, umso wertvoller sind die Bilder und Dokumente, deren Entstehung vielleicht nur wenige Jahre oder 200 Jahre zurück reicht und von dem die heute in Altenberge Lebenden nichts wissen.

„Ein Problem für die heutige Generation ist, dass sie vielfach mit der Schrift, in der diese Dokumente verfasst sind, nicht vertraut sind“, kennt Borgschulte ein Problem. Dem kann Abhilfe geleistet werden. Die Gruppe Ortsgeschichte und Familienforschung hat einige Mitglieder, die die Dokumente entziffern können. So wird so manche Übertragung zu ganz ungeahnten Ergebnissen führen.

Es wäre schön, wenn schon heute jemand, der solche wertvollen Dinge besitzt, sich überlegen würde, sich mit dem Heimatverein in Verbindung zu setzen und einmal durchzugehen, welche Möglichkeiten es gibt, diese zu erhalten. Borgschulte weiter: „Wenn man erst alt ist, hat man oft mehr mit seinen Gebrechen zu tun und es erscheint einem alles andere als nicht mehr so wichtig.“ Ist der Zeitpunkt für eineordentliche Übergabe an den Erben verpasst, landen viel zu oft all diese nach außen nicht als wertvoll zu erkennenden Dinge in der Papiertonne. Und wenn diese dann mal nicht ausreicht, in den öffentlichen Papierkörben.

Borgschulte abschließend: „Dazu sollte es nicht kommen. Was einmal vernichtet ist, ist unwiederbringlich verloren.“

Wer alte Dokumente besitzt und diese dem Heimatverein zur Verfügung stellen möchte, kann sich an folgende Personen wenden: Gebhard Aders, Telefon 0 25 05/20 17; Wilfried Borgschulte, Telefon 0 25 05/31 09, und Werner Witte, Telefon 0 25 05/20 74.