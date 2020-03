Ein großes Spiele­wochenende steht vor der Tür – am Samstag und Sonntag (7./8. März) heißt es „Auf die Spiele fertig los! Der Kreis Steinfurt spielt!“ Das Spieleevent richtet sich an alle Bürger aus dem gesamten Kreis Steinfurt.

Ein ganzes Wochenende lang dreht sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Ludgeri-Hauptschule dann alles um das Thema Gesellschaftsspiele. Etwa 300 Spiele können ausprobiert und getestet werden. „Spielelotsen“ werden vor Ort sein und alle Fragen rund ums Spielen beantworten. „Komplizierte Spielregeln werden dann im Nu bewältigt und man kann einfach losspielen“, so Lena Overbeck, Hauptorganisatoren der zweitägigen Veranstaltung.

Die Spieleveranstaltung ist für alle, die Lust am Spielen haben, Spielebegeisterte wie auch Spieleneulinge. Overbeck: „Wir bieten neben einem Gewinnspiel auch die Möglichkeit, kleine Turniere zu spielen und Preise zu gewinnen.“

Flohmarkt

Als kleines Highlight wird es einen Spieleflohmarkt geben. Spiele, die man zu Hause nicht mehr spielt und die man verkaufen möchte, können bei den Organisatoren abgegeben und dann vor Ort von den Besuchern erworben werden. Am Ende des Wochenendes kann der Besitzer entweder seinen Erlös oder sein nicht verkauftes Spiel abholen. Für jedes verkaufte Spiel werden 50 Cent an die Kinderkrebshilfe in Münster gespendet. Die Spiele für den Spieleflohmarkt können am Freitag (6. März) ab 16 Uhr und am Samstag (7. März) ab 11 Uhr in der Ludgerischule abgegeben werden.

Spiellotsen

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Kindergarten „Zappelkiste“ wird die Besucher mit frischen Waffeln, Kuchen und Kaffee verwöhnen. Alkoholfreie Getränke wird es ebenfalls geben. Am Samstagabend gibt es Grillwürstchen.

Der Eintritt ist für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen zwei Euro. Gespielt wird am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Weitere Infos auf Facebook: Spielewochenende im Kreis Steinfurt oder unter Telefon 0 25 52/4 73 91 09 oder 01 51/10 61 21 86.