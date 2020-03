Das Ergebnis verbessern

Die CDU Altenberge möchte auch nach den Kommunalwahlen am 13. September stärkste Kraft im Gemeinderat bleiben. Dies machten die Christdemokraten während ihrer Ideenbörse, die am Mittwochabend in Stenings Scheune stattfand, deutlich. Nach der letzten Wahl im Jahr 2014 erzielte die CDU 52,2 Prozent und konnte 14 Sitze im Gemeinderat besetzen. Dieses Ergebnis will die Ortsunion nicht nur halten, sondern verbessern. Um das zu erreichen, wird sie wieder ein umfangreiches Wahlprogramm aufstellen. Deswegen fand die Ideenwerkstatt statt, an der rund 30 Frauen und Männer teilnahmen.

Stärkste Kraft

Zu Gast war auch Niklas van Stein aus Laer, CDU-Kreistagskandidat für den Wahlkreis Altenberge und Laer. „Ideen für Altenberge. Ideen für die nächsten Jahre“ hieß das Motto. Was fehlt? Was sollte geändert oder weiter gefördert werden? Die Anwesenden schrieben ihre Wünsche und Ideen nach Themenblöcken sortiert auf farbigen Karten nieder und hefteten sie an insgesamt sieben Stellwänden.

Wahlprogramm vorbereiten 1/9 Die CDU-Ideenwerkstatt fand in Stenings Scheune statt. Mit dabei der CDU-Bürgermeisterkandidat Sebastian Nebel Foto: Matthias Lehmkuhl

Bilanz

Zunächst begrüßte stellvertretend für den beruflich verhinderten Vorsitzenden Markus Tönsgerlemann der stellvertretende CDU-Vorsitzende Frank Neumann die Gäste. Anschließend zog Beisitzer Christian Germing eine Sechs-Jahresbilanz zu den Themenfeldern „Lebendige Ortsmitte“, Bildung und Kultur. Die Neugestaltung des Rathausplatzes und der Boakenstiege sowie die Aufwertung des Kirchplatzes seien zwar noch nicht abschließend umgesetzt, aber in Arbeit. „Das medizinische Angebot durch Fachärzte zu ergänzen, das hat leider nicht geklappt“, stellte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Große Wiedemann zum Thema Familie, Wohnen und Leben fest. Die Ortsunion-Bilanz der Fraktionsvorsitzenden Sigrid Schulze Lefert zum Themenfeld Wirtschaft und Finanzen fiel positiv aus.

Für die Bereiche Mobilität und Verkehr bilanzierte Stefan Grawe. Auf Umwelt, Natur und Energie ging Benedikt Schulze Hülshorst ein, der weiter auf das noch nicht erreichte Ziel einer energieautarken Gemeinde hinwies.

Energieautarke Gemeinde

Nachdem viele Ideen und Forderungen von den Anwesenden an die Stellwände geheftet worden waren, schaute sich Sebastian Nebel, CDU-Bürgermeisterkandidat, die Ergebnisse an. „Viele Vorschläge und Ideen sind mir bekannt und gehören auch zu meinen Zielen“, so der Wirtschaftsförderer der Gemeinde. Nebel sorgt sich um den wachsenden Leerstand im Ortszentrum.

Von den an den Stellwänden gehefteten Wünschen, wie beispielsweise ein McDonalds-Schnellrestaurant oder ein Kino zur Aufwertung des Ortskerns, war Nebel nicht begeistert. Weitere Vorschläge reichten vom Radwegekonzept bis zum vierspurigen Ausbau der B 54.