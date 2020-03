Kamera-Systeme imponieren

Wie können Arbeitsvorgänge, die lange und präzise durchgeführt werden müssen, optimiert werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Mitarbeiter der Firma CLK im Gewerbegebiet „Zur Steinkuhle“. Dafür werden Kamera-Systeme entwickelt, die dann entsprechende „Anweisungen“ an einen Roboter weitergeben, erläutere CLK-Geschäftsführer Dr. Carsten Cruse vor Mitgliedern der Werbegemeinschaft Altenberge.

24 Mitarbeiter

Vor Beginn ihrer Jahreshauptversammlung tauchte die Kaufmannschaft in die Welt von Kamera-Systemen und Robotertechnik ein.

Carsten Cruse beließ es jedoch nicht bei der Theorie, sondern präsentierte auch Anwendungen aus der Praxis. Jüngst wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem eine Spezialkamera aus einer Schrottkiste nur sortenreines Kupfer erkennen kann. Diese Information gibt die Kamera an den Roboter weiter, der mit einem Greifarm das Kupfer herausholen kann – und das zwei Mal pro Sekunde.

Darüber hinaus kommen die Produkte von CLK in der Lebensmittel-Industrie zum Einsatz. Mit der Robotertechnik kann unter anderem der Ernteprozess von Spinat oder Rüben optimiert werden, so Carsten Cruse. Derzeit sind 24 Mitarbeiter bei CLK beschäftigt – Tendenz steigend. Geplant ist eine Erweiterung am jetzigen Standort.

Bergfest

Nach den spannenden Einblicken in die Firma CLK wurde die Versammlung der Werbegemeinschaft unter Leitung ihres Vorsitzenden Bernhard Bäumer in den Räumen der Firma Synflow fortgesetzt. Sebastian Nebel blickte dabei zunächst auf die Höhepunkte in 2019: Ostereier-Aktion, Maibaum-Aufstellen, Moonlight-Shopping, Nikolaus-Markt.

Michelle

Zufrieden ist die Werbegemeinschaft mit dem Verlauf der wiederbelebten Ausbildungsbörse, die im vergangenen Jahr im Autohaus Krause stattfand und in der nächsten Woche (13./14. März) erneut angeboten wird.

Auf eine Besonderheit im Jahresprogramm der Werbegemeinschaft wies Sebastian Nebel hin: Im Rahmen des Bergfestes (12./13. September) wird der neu gestaltete Marktplatz eingeweiht. Dafür wurde bereits die Schlagersängerin Michelle engagiert.

Die Kirmes, so Nebel weiter, die in diesem Jahr ausschließlich von der Gemeinde organisiert wird, findet nicht am Appellhofplatz, sondern im Bereich der Bergstraße statt.

Des Weiteren stellte Olaf Clement von der Firma Appylio eine digitale Altenberge-Card vor. Der bereits vorhandene Altenberge-Gutschein könnte durch eine digitale Variante ersetzt werden. „Damit lässt sich eine Brücke zwischen den Händlern vor Ort und der Onlinewelt schlagen“, so Olaf Clement weiter. Auf einer Onlineplattform könnten sich Händler präsentieren und gleichzeitig Gutscheine bestellt werden. Ob das Modell umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Nun sind die Geschäftsleute gefragt, ob sie mitmachen möchten.