Reichlich Beute gemacht

Ganze Regale voller gebrauchter Schuhe konnten die Besucher des Flohmarktes „Von Frau zu Frau“ am Wochenende bestaunen. Fast an jedem Stand warteten meterweise noch gut aussehende Boots, Highheels, Ballerinas oder Sportschuhe auf neue Besitzerinnen. „Wenn der Flohmarkt ansteht, fragen wir immer herum zu Hause, wer uns noch Schuhe mitgeben möchte“, erzählt eine der Verkäuferinnen. Sie kommt aus dem Kreis Borken und ist zum dritten Mal da, um noch gute getragene Kleidung und Schuhe zu verkaufen. „Das Publikum ist einfach angenehm hier“, lobt sie die Veranstaltung. Deswegen kommt sie auch gerne wieder nach Altenberge.

„Von Frau zu Frau“ 1/13 In der Gooiker Halle fand der Flohmarkt "Von Frazu zu Frau" statt. Foto: ter

Schuhe gefragt

Und die Dinge, die an den Ständen angeboten werden, seien eigentlich immer ziemlich hochwertig, meint sie. Tatsächlich gibt es ein riesiges Angebot in der Gooiker Mehrzweckhalle. Je nach Präferenzen der Verkäuferinnen sind die Blusen, Pullover, Hosen und Jacken sehr unterschiedlich vom Stil her. Da hängen Standard-Blusen auf einer Kleiderstange, wie sie gut in den Alltag passen, ohne besonders aufzufallen. Beim nächsten Stand zieht die Anbieterin wohl eher einen etwas blumigeren Stil vor. Viel zarte Spitze, gehäkeltes Jäckchen, asiatisch aussehend gemusterte Stoffe. Und dann immer wieder ausgemusterte Abendgarderobe. Schließlich möchte man ja zu besonderen Gelegenheiten nicht immer im selben Festkleid kommen. Das Problem haben nicht nur königliche Prominente in der Damenwelt. Also muss das schwarz glitzernde Paillettenoberteil weg. Und es dauert auch nicht lange – beim zweiten Durchgang hängt es bereits nicht mehr am Kleiderständer.

Blusen und mehr

Anprobiert wird entweder direkt im Gang. Pullover über den Kopf oder Bluse angezogen. Bei Kleidern oder Hosen braucht es dann aber schon eine Umkleidekabine. Die Interessentinnen verschwinden mit den Teilen in Nebenräumen der Halle. „Wir haben da Vertrauen, dass sie wiederkommen“, meinen zwei Anbieterinnen. Man könne ja auch ein Pfand nehmen, aber eigentlich sei das nicht nötig.

Und wenn dann die große Einkaufstasche voll war, nutzten zahlreiche Frauen gerne die Gelegenheit zu Kaffee und Waffel im Eingangsbereich. Dabei ließ sich dann so schön zusammen mit der Freundin die „Beute“ begutachten.