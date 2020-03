Gibt es beim TuS Altenberge 09 bald eine hauptamtliche Geschäftsführung und/oder eine Abteilungsleitung Fußball? „Gründe lägen in der steigenden Arbeitsbelastung der Ehrenamtlichen, in der Unsicherheit der Nachfolgeregelung und in der Aufgabenzentrierung innerhalb der Geschäftsführung“, erläuterte der Vorsitzende Dr.