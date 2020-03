Die für das kommende Wochenende geplante Ausbildungsbörse der Werbegemeinschaft findet nicht statt. Dies gab Sebastian Nebel , in der Gemeinde unter anderem zuständig für die Wirtschaftsförderung, auf Anfrage unserer Zeitung bekannt. Diese Entscheidung traf Nebel in Absprache mit dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Bernhard Bäumer, und dem Vorstandsmitglied Norbert Fieke. Hintergrund sei eine Empfehlung des Gesundheitsamtes des Kreises Steinfurt, auf Großveranstaltungen zu verzichten, so Sebastian Nebel. Im vergangenen Jahr kamen zahlreiche Schüler aus dem Kreis Steinfurt zur Ausbildungsbörse. In diesem Jahr hatten sich bereits 30 Firmen für die Veranstaltung angemeldet.

Notfalls im nächsten Jahr

Ob die Ausbildungsbörse in Kürze nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest. „Vielleicht geht es Ende April oder Anfang Ende Mai“, hofft Sebastian Nebel. „Notfalls müssen wir die Veranstaltung auf das nächste Jahr verschieben.“

Entscheidung nachvollziehbar

Am vergangenen Wochenende mussten die beiden Großveranstaltungen „Von Frau zu Frau“ und die Spielemesse am Sonntag vorzeitig beendet werden. „Um 12.25 Uhr wurden die Veranstalter über die Absage informiert“, so Bürgermeister Jochen Paus . Ingrid Menden, die Leiterin des Ordnungsamtes, hatte die Entscheidung in Absprache mit Paus und dem Kreis Steinfurt getroffen. „Schließlich“, so der Bürgermeister weiter, haben am Sonntag zahlreiche Kinder an der Spielemesse teilgenommen – und diese kamen nicht nur aus Altenberge, sagte Paus. „Deshalb war die Entscheidung vollkommen nachvollziehbar.“

Am vergangenen Mittwoch habe es eine Vorbesprechung für die Spielemesse gegeben, blickte Paus zurück. Zu diesem Zeitpunkt habe es keinen Anlass für eine Absage gegeben. Falls sich die Lage aber ändere, hätten die Veranstalter auch mit einer Absage rechnen müssen, erläuterte Pus. Und genau das sei am Sonntag eingetreten, als der Coronavirus-Fall eines Lehrers, der am Arnoldinum in Steinfurt unterrichtet, bekannt wurde.