Jetzt hat es auch das Bergdorf erwischt

Lange blieb es bei Personen, denen wegen des Verdachts, eine Quarantäne auferlegt wurde. Doch seit Dienstag gibt es jetzt auch in Altenberge Corona-Fälle. „Uns sind zwei infizierte Personen bestätigt worden“, sagte Bürgermeister Jochen Paus auf Anfrage dieser Zeitung.

Diese infizierten Personen haben eine Ordnungsverfügung erhalten. Darin sind verschiedene Verhaltensregeln aufgeführt, die sie unbedingt befolgen müssen. Ihnen wird untersagt, ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Ferner ist ihnen in dieser Zeit untersagt, Besuch von Menschen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. Die Isolation wird erst nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt aufgehoben.

Wann Menschen die Quarantäne oder die Isolierung verlassen können, hat der Kreis Steinfurt jetzt aktualisiert. Grund sind die neuen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, schreibt der Kreis in seiner Pressemitteilung. So dürfen jetzt Menschen, die sich in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne befinden, diese erst nach Genehmigung durch das Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt wieder verlassen. Treten während der Quarantäne keine Krankheitssymptome auf, wird diese durch die Behörde aufgehoben.

Isolierung

Treten hingegen Symptome auf, wird ein Abstrich durchgeführt. Ist das Ergebnis positiv, wandelt sich die Quarantäne in eine Isolierung für mindestens 14 Tage nach Symptombeginn um. Weitere Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Erkrankten durch das Kreisgesundheitsamt, schreibt der Kreis Steinfurt weiter. Ist das Ergebnis des Abstrichs negativ, wird die Quarantäne dennoch frühestens 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit einem bestätigten Coronavirus-Fall und Symptomfreiheit aufgehoben. Denn: Auch wenn beispielsweise nach vier Tagen Quarantäne ein Test negativ ist, kann die Erkrankung dennoch bis zum 14. Tag nach Symptombeginn auftreten.

Befinden sich Coronainfizierte in Isolierung, können sie diese erst 14 Tage nach dem ersten Auftreten der Symptome verlassen oder erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, wenn sie seit mindestens 48 Stunden innerhalb dieser 14 Tage kein Fieber haben und keine Symptome, schreibt der Kreis Steinfurt abschließend.