Die Stones helfen beim Desinfizieren

Der wohl bekannteste Hit der Rock-Opas „ Rolling Stones “ ist „I can`t get no satisfaction“ aus dem Jahr 1965. Das Altenberger Unternehmen Post Industrie- und Holzmontagenbau hat ein Video mit dem Rocksong als Hintergrundmusik veröffentlicht, das bei Facebook durch die Decke geht. Der Clou: Der Titel des Streifens lautet „I can‘t get no disinfection“.

Tipps

In dem fast vier Minuten langen Filmchen geben Mitarbeiter der Firma Tipps, wie Kollegen in Zeiten der Corona-Pandemie am Besten miteinander umgehen, ohne sich gegenseitig zu gefährden. Dabei verlieren die Hobbyfilmer nicht den Respekt vor der lebens- und existenzbedrohenden Lage.

In diesem wohltuend erfrischenden Video kommen die Protagonisten zwar nicht zu Wort, aber Bauchbinden erklären dem Zuschauer behutsam, wie die einzelnen Sequenzen zu verstehen sind.

Handlung

Gleich zu Beginn des Films wird der Beobachter zurückhaltend in die Handlung eingeführt: „Wir beobachten die Ausnahmesituation seit Bekanntgabe. Das komplette Ausmaß ist uns bewusst. Von Anfang an ergreifen wir Maßnahmen. Wir nehmen die Lage sehr ernst. Bei aller Ernsthaftigkeit möchten wir dennoch den Spaß an der Arbeit nicht verlieren und Euch Folgendes mit auf dem Weg geben...“ Mit diesen Sätzen startet das Video und gibt anschließend Tipps, wie man sich in Zeiten dieser Pandemie auf seinem Arbeitsplatz und gegenüber seinen Mitarbeitern richtig verhält.

„Daumen hoch“

Da tanzen Mitarbeiter zum Stones-Hit auf dem Anhänger, im Lager oder im Büro und zeigen „Daumen hoch“, wenn der Handschlag verwehrt wird, die Hände desinfiziert oder die Toilettenrollen Stück für Stück an die Kollegen verteilt werden. Immer wieder wird untermalt von der 60er-Jahre-Hymne „Daumen hoch“ gezeigt und dem Zuschauer dadurch Mut gemacht.

Idee

Social-Media-Leiter Mijo Jongebloed hatte die Idee, dieses Video zum Thema Coronavirus mit seinen Kollegen und mit einem der beiden Geschäftsführer, Manuel Post, zu drehen. „Bei unserem letzten Meeting am vergangenen Montag mit der gesamten Mannschaft hat uns unser Social-Media-Leiter gefragt, ob wir im Standort Altenberge einverstanden wären, so ein Video zum Thema Corona herzustellen“, zeigt Manuel Post auf, dessen Geschäftspartner Thomas Wünnemann nicht dabei sei, weil er sich um die Post-Dependance in Nordwalde kümmere. Die meisten Mitarbeiter seien davon begeistert und mit Eifer dabei gewesen.

„Natürlich waren einige sehr skeptisch und wollten nicht mitmachen. Das haben wir selbstverständlich akzeptiert“, sagt Manuel Post. Alle Firmen unter dem Dach der Post-Gruppe agieren momentan aus Schutz vor der Pandemie isoliert und kommunizieren nur noch digital oder per Telefon miteinander.

Vorahnung

Der Geschäftsführer unterstreicht, dass er seit Anfang des Jahres, als das Coronavirus zunächst nur in China auftrat, immer wieder davor gewarnt habe, dass es aufgrund der Globalisierung, nur noch ein Frage der Zeit sei, bis sich die Krankheit auf der ganzen Welt ausbreitet. „Wir haben uns auf diese Krise, soweit es geht, vorbereitet und unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Manuel Post. Man dürfe jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, denn auf unbestimmte Zeit werde die Krise zu Ende gehen. „Und wenn es soweit ist, stehen wir in den Startlöchern und sind gut vorbereitet.“

Hier der Link zum Video auf Youtube:

https://youtu.be/cp0DU70VQfg