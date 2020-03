In Altenberge haben sich bislang fünf Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies gaben Bürgermeister Jochen Paus und Ordnungsamtsleiterin Ingrid Menden am Montag bekannt. Die Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Hinzu kommen weitere 16 Personen, die als sogenannte Kontaktpersonen geführt werden und somit das Haus nicht verlassen dürfen.