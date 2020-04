Bereits seit einigen Jahren verfügt die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist über eine eigene Seite auf der Internet-Plattform Facebook. Dort werden Gemeindemitglieder über Neuigkeiten und Einladungen aus der Gemeinde informiert. Neu ist jedoch der Youtube-Kanal, den die Kirchengemeinde seit einigen Tagen betreibt. Auf diesem können Interessierte und Mitglieder der Kirchengemeinde nun Videos mit verschiedenen Angeboten aus der Pfarrei abrufen.

„Gerade in der Corona-Krise will die katholische Gemeinde mit diesen Angeboten Kontakt zu den Gläubigen halten und die Gelegenheit nutzen, sich adäquat im Umgang mit den Medien zu schulen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Marco Schomacher, Kirchenmusiker von St. Johannes Baptist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung war die Anschaffung des passenden Equipments in den vergangenen Tagen.

Gedanken am Abend

Auf Youtube finden sich nun geistliche Impulse zu den entsprechenden Feierlichkeiten der Karwoche für alle Generationen. Außerdem wird eine Reihe mit geistlichen Gedanken am Abend bereitgestellt.

In der Reihe „Im Detail“ bekommen wahrscheinlich selbst eingefleischte Poahlbürger Details der Kunstwerke der Pfarrkirchen Altenberges zu Gesicht, die sie so noch nicht wahrgenommen haben, so Schomacher.

Wie man das Online-Angebot findet? Auf Facebook: Einfach in die Suchleiste „Altenberge St. Johannes“ eingeben und auf die Seite der Pfarrei klicken.

Kunstwerke

Auf Youtube: In der Suchleiste „St. Johannes Baptist Altenberge“ eingeben. Alternativ kann man folgenden Link verwenden: https://m.youtube.com/channel/UChV_OvmtqbsLwrylakTYHbw“.

Am kommenden Palmsonntag (5. April) gibt es folgende Angebote: ab 10 Uhr abrufbar „Impuls für Groß und Klein“ mit Pfarrer Stepan Sharko; ab 15 Uhr „Kleine Kunstwerke“ – Ergebnis der Palmzweige-Aktion; ab 19 Uhr die dritte Folge der meditativen Gedanken zum Abend.