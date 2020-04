In Altenberge stand Pastoralreferent Norbert Westermann vor dem Gotteshaus, anstatt in der Kirche die Lesung zu halten. Er informierte die Gläubigen und achtete darauf, dass nicht zu viele in den Sakralbau strömen. Denn vor dem Altarraum waren Körbe aufgestellt, in denen geweihte Buchsbaumzweige zur Mitnahme bereitstanden. „Es ist eine schwere Zeit für mich. Mir fehlen der Gottesdienst und die sozialen Kontakte“, sagte eine ältere Altenbergerin mit tränenerstickter Stimme, legte ihre Buchsbaumzweige auf den Gepäckträger ab und schwang sich auf ihr Fahrrad.

Die Prozession der Kirchengemeinde in Nordwalde, bei der die Kinder am Palmsonntag vor Ostern ihre mit bunten Bändern geschmückten Palmstöcke tragen, konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Dennoch gab es wie in Altenberge Gelegenheit für die Gläubigen, geweihte Palmstöcke und Zweige in ihre Häuser zu holen und dort den Palmsonntag zu feiern. Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup weihte in der Kirche die Zweige und geschmückte Palmstöcke, die Kinder zuvor mit ihrem Namen versehen abgegeben hatten. Dazu gab es einen Text mit der Erzählung des Einzugs von Jesus in Jerusalem, der zu Hause gelesen werden konnte. Auf der Rückseite stand der Text des Liedes „Jesus zieht in Jerusalem ein“ zum gemeinsamen Singen.

Eine schöne Tradition sei es, so Schulte Eistrup, das Kreuz in der Wohnung mit Palmzweigen (Buchsbaum) zu schmücken. Denn mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche.