SPD wünscht sich Plattform für lokales Einkaufen

Auch in Zeiten der Corona-Krise geht für die SPD die politische Arbeit weiter. „Wenn auch Sitzungen ausfallen, so gibt es doch immer wichtige Entscheidungen zu treffen oder Themen, die besprochen werden müssen“, sagt die Fraktionsvorsitzende Ulrike Reifig . Bürgermeister Jochen Paus hatte ins Rathaus eingeladen, um die Fraktionen über die Corona-Lage in Altenberge zu informieren.

„Zwei Dringlichkeitsentscheidungen wurden getroffen“, schreibt die SPD im Pressetext. Es gebe gute Nachrichten für Eltern. Denn sie bekommen die Gebühren für Kindergarten, Kindertagespflege und den Offenen Ganztag für den Monat April erstattet. „Das entlastet die Familien in schwierigen Zeiten, worüber wir sehr froh sind“, meint Lisa Holtstiege-Tauch aus der SPD-Fraktion dazu. Die Kosten dafür teilen sich Land und Kommune zu je 50 Prozent, wobei die Kindergartenbeiträge über den Kreis erstattet werden.

Bau der Grundschule: Planer können ersten Vorschlag erarbeiten

Der Dringlichkeitsentscheidung, diese Kosten zu übernehmen, stimmte die SPD-Fraktion gerne zu: „Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass das Land die Kosten zu 100 Prozent übernimmt, denn auch auf uns als Kommune kommt infolge der Corona-Krise noch einiges zu, was im Moment noch nicht abschätzbar ist.“

Eine zweite Dringlichkeitsentscheidung betraf die Auftragsvergabe für die Architekten- und Ingenieurleistungen zum Bau der neuen Grundschule. Damit können die Planer auf Grundlage des bereits erarbeiteten pädagogischen Konzeptes ihre Arbeit aufnehmen und einen ersten Vorschlag erarbeiten. Besonders gefreut hat sich die SPD-Fraktion darüber, dass die Schulleitungen der beiden Grundschulen berichteten, dass das Online-Lernen gut funktioniert. „Dafür unser Dank an die Lehrerinnen und Lehrer sowie die OGS-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen für die Betreuung der Kinder, die nicht anders versorgt werden können, wenn Eltern zum Beispiel in medizinischen Berufen, im Einzelhandel oder als Lkw-Fahrer arbeiten und dort dringend gebraucht werden“, schreibt die SPD.

SPD wünscht sich eigene Plattform für Altenberge

Auch die erkennbare große Bereitschaft der Altenberger, den Einzelhandel und die Gastronomie mit lokalen Bestellungen zu unterstützen, freut die SPD sehr: Beide würden es jetzt nicht leicht haben und manchmal ums Überleben kämpfen. „Einige Kommunen haben bereits eigene Plattformen entwickelt, um das lokale Einkaufen und Hol- und Bringdienste zu fördern und zu unterstützen. Das wünschen wir uns auch für Altenberge, damit wir am Ende nicht nur einen schönen Marktplatz haben, sondern auch einen attraktiven Einzelhandel, der auch nach der Corona-Krise noch da ist“, wird Fraktionsvorsitzende Ulrike Reifig im Text abschließend zitiert.