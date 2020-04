Selbstloses Engagement gibt es in der Corona-Krise auch von Seiten der lokalen Wirtschaft. Das Familienunternehmen Otto Keller fertigt daunen- und federgefüllte Bettwaren. Zurzeit werden hier in Handarbeit zusätzlich Stoffmasken hergestellt – und das ohne finanzielle Interessen. „Seit Beginn der Corona-Krise machten wir uns Gedanken, wie wir helfen können“, sagt Geschäftsführer Gerhard Wienker . Über Kontakte zu einer Bekleidungsfirma in Münster erfuhr das Unternehmen, dass es im St. Franziskus-Hospital kurzfristig Bedarf an solchen Masken gibt.

„Der benötigte Stoff muss sowohl atmungsaktiv als auch sehr eng gewebt sein“, erläutert Wienker. Da der Familienbetrieb über eine eigene Näherei sowie das passende Material verfügt, war die Sache schnell klar. „Wir stellen mit Federn gefüllte Bettwaren her, die daunen- und federndicht sein müssen, daher ist das verwendete Gewebe extrem eng gewebt“, erklärt der Geschäftsführer. Auch das notwendige Paspelband ist vorrätig. Die Näherei fertigte erfolgreich Masken-Proben, dann startete die Produktion. Zwischen 500 und 800 Exemplare werden wöchentlich fertig gestellt. Das alles geschieht zusätzlich neben der üblichen Bettwaren-Herstellung. „Die Mitarbeiter engagieren sich äußerst motiviert“, sagt Wienker. Manche arbeiten freiwillig länger, zum Teil sogar am Wochenende.

Neben Partnern aus Deutschland und dem benachbarten Ausland arbeitet die Bettwarenfabrik mit Vorlieferanten aus China zusammen. „Ohne zu zögern schickten Letztere gleich eine hohe Zahl kompletter Masken, die zum Teil gleich an das Franziskus-Hospital weitergereicht wurden. Eine noble Geste“, betont der Geschäftsführer, besonders vor dem Hintergrund der chinesischen Corona-Situation.

Die in Altenberge gefertigten Stoffmasken sind bereits an Ärzte, ein Kinderkrankenhaus und ähnliche Abnehmer ausgeliefert worden. Damit verfolgt das Unternehmen keinerlei kommerzielle Ziele. „Wir verschenken sämtliche in unserem Hause hergestellten Masken“, sagt Wienker, „allerdings nicht direkt an Endverbraucher“.