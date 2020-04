altenbergeDie Corona-Pandemie ist schon seit Längerem auch im Hügeldorf angekommen. Laut Bürgermeister Jochen Paus gebe es in Altenberge acht infizierte Personen, elf Menschen befänden sich in Quarantäne. Seit Montag stehen auch Bereiche des Werks von Schmitz Cargobull still, die Firma ist teilweise geschlossen. Wie Anna Stuhlmeier, Pressesprecherin von Schmitz Cargobull, auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, gebe es in der Firma „einen Corona-Fall“. „Seit Montag herrscht bei uns in Teilen der Produktion Betriebsruhe“, sagte Stuhlmeier. Das Gesundheitsamt sei informiert worden und prüfe als Vorsichtsmaßnahme, wer die „unmittelbaren Kontaktpersonen“ gewesen seien. Der Mitarbeiter befinde sich im Krankenhaus. Ab Dienstag nach Ostern solle aber wieder produziert werden. Auf welchem Wege sich der Mitarbeiter infiziert habe, könne Stuhlmeier aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitteilen. Schmitz Cargobull beschäftigt in Altenberge 1700 Mitarbeiter, betroffen seien derzeit allerdings nur 700 Mitarbeiter der Abteilung Montage.