Alles andere als typisch

Das gemeinsame Gebet vor dem Frühstück ist für Klara Schlatt ein festes Ritual. Bevor der Alltag so richtig beginnt, noch einmal kurz zur Ruhe zu kommen, für die 54-jährige Bau-Ingenieurin sind diese Minuten wertvoll. Sie tun ihr gut, auch wenn sie sich sonst nicht so im Glauben verwurzelt fühlt. Anders als ihr Mann. Vor knapp anderthalb Jahren wurde Stefan Schlatt von Münsters Bischof Dr. Felix Genn zum ständigen Diakon geweiht. Der Leiter des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität engagiert sich seitdem in seiner Heimatpfarrei St. Johannes Baptist in Altenberge besonders in der Caritas-Arbeit. Wenn er am Wochenende Predigtdienst hat, kommt Klara Schlatt meistens mit in die Kirche. Sie hält ihrem Mann für seinen Dienst den Rücken frei, ist dabei aber nicht „die typische Frau eines Diakons“, sagt sie über sich selbst. Seit 50 Jahren gibt es im Bistum Münster das Amt des ständigen Diakons mit Zivilberuf. Wegen der Corona-Pandemie ist die eigentlich geplante Feierstunde im Sommer bereits abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bischöflichen Pressestelle.

Nicht typisch

Niemals hätte sie ihren Mann daran gehindert, die Ausbildung zum Diakon zu machen: „Es ist sein Wunsch gewesen – und den habe ich mitgetragen.“ Die drei Söhne waren damals gerade erwachsen und aus dem Haus, sodass das Paar wieder mehr Zeit für eigene Interessen hatte: „Ich merke, dass ihn diese Aufgabe erfüllt.“ Umso wichtiger für Klara Schlatt, dass sie ihrem Mann dafür den Rücken freihält. Außerdem bleibt immer noch genug Gelegenheit für Gemeinsames – zum Beispiel für Ausflüge und Urlaubsreisen auf dem Motorrad.

USA

Die Schlatts kennen sich schon ewig. In Bocholt geboren, sind sie sich früh begegnet. Zwar gehörte der Glaube auch in Klara Schlatts Elternhaus zum Familienleben dazu, aber irgendwann habe die Bedeutung immer mehr nachgelassen: „Ohne meinen Mann wäre ich wahrscheinlich nie wieder mit der Kirche so eng in Kontakt gekommen.“

Gebet

Auch wenn sie sich nicht so sehr von Gott und Glauben berühren lassen kann, beim Tod der Eltern und ihrer Schwester hat die 54-Jährige doch gespürt, wie wichtig Riten sind: „Sie geben in solchen Situationen Halt.“ Mit der Familie und Freunden hat sie damals viel über ein Leben nach dem Tod diskutiert. Der Esstisch ist für solche Gespräche auch heute noch ein passender Ort.

Zwei Jahre haben die Schlatts in Australien gelebt, anschließend sechs Jahre in den USA. Auch dort hatte die Familie Anschluss in der katholischen Gemeinde. Klara Schlatt: „Für die Glaubensweitergabe warimmer mein Mann zuständig.“

Diakon

Natürlich kamen die drei Jungs zur Diakonenweihe 2018, um den Vater zu unterstützen. Sie selbst bereut ein wenig, dass sie sich auf diesen Tag nicht intensiver vorbereitet hat. In die Ausbildung zum Diakon sind auch die Frauen eingebunden, allerdings hat Klara Schlatt nicht an allen Wochenenden teilgenommen: „Wenn ich mehr über die Liturgie gewusst hätte, hätte ich den Gottesdienst besser genießen können.“ Ein bisschen Aufregung war selbstverständlich auch dabei, die Altenbergerin hat die Lesung im Dom vorgetragen.

Dass eine Woche später bei der Amtseinführung ihres Mannes in der Heimatpfarrei so viele Freunde und Bekannte den Gottesdienst mitgefeiert haben, hat sie sehr gerührt: „Da ist mir erst einmal so richtig bewusst geworden, wie groß die Anteilnahme in der Gemeinde ist.“