Überraschenden Besuch erhielten in diesen Tagen die Mädchen und Jungen, die Mitglied der Altenberger Kinderfeuerwehr sind. Da derzeit die monatlichen Gruppenstunden im Feuerwehr-Gerätehaus nicht stattfinden können, hat das Leitungsteam einen Weg gefunden, um den Alltag der Kinder in Zeiten der Corona-Pandemie etwas abwechslungsreicher zu gestalten. „Alle Kinder haben ein Paket erhalten, das wir persönlich überbracht haben“, sagt Maximilian Wissing , der zusammen mit Miriam Laubrock, Dominik Maas , Sebastian Böger, Verena Westbuer und Lisa Wissing die Idee zu der Aktion hatte.

Die Empfänger, also die acht bis elf Jahre alten Kinder, freuten sich über das Überraschungspaket. Schließlich war es gut gefüllt: Ein Sachbuch zum Thema Feuerwehr , ein Gesellschaftsspiel, ein Bastelbogen für ein kleines Feuerwehrauto, Buntstifte und Süßigkeiten.

Mit dieser Aktion unterstützt die Feuerwehr zudem zwei heimische Firmen, sagt der 30-jährige Maximilian Wissing, der selbst in der Einsatzabteilung der Feuerwehr aktiv ist. So wurden beispielsweise die Sachbücher bei Bücher Janning und die Spiele bei „Martins Schreib + und Spiel“ gekauft, so Wissing. „Damit unterstützen wir auch ein wenig die Wirtschaft vor Ort.“ Die Pakete finanzierte das Leitungsteam aus dem Etat der Kinderfeuer-Abteilung.

Während bei der Kinderfeuerwehr Spiel und Spaß im Vordergrund steht, sieht das in den Gruppenstunden der Jugendfeuerwehr, in der Kinder ab zwölf Jahren beitreten können, etwas anders aus – mehr feuerwehrspezifische Themen gehören zu den Gruppenstunden. Und deshalb waren die Pakete, die das Leitungsteam der Jugendfeuerwehr an die Kinder und Jugendlichen verteilte, auch mit „Lehrmaterial“ befüllt.