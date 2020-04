Lieferservice kommt gut an

Täglich frische Brötchen, Brot und Kuchen, darauf muss derzeit nicht verzichtet werden. Denn Bäckereien fallen in die Kategorie „systemrelevant“ und dürfen, nein, sollen ihren Betrieb für die Grundversorgung aufrechterhalten. Das gilt auch für die 120 Jahre alte Traditionsbäckerei Verspohl, deren Hauptgeschäft an der Münsterstraße und die Filiale im K&K-Markt täglich Anlaufstelle für viele Altenberger ist. Dort fiel vor allem den Mitarbeitern auf, dass sehr viele Senioren, die offiziell zur zu schützenden Risikogruppe gehören, einen Großteil der Stammkunden ausmachen.

„Wir haben daher bereits frühzeitig Abstandsmarkierungen auf den Boden fixiert, Plexiglasschutz auf dem Tresen angebracht, und als die Sonderverordnungen in Kraft traten, natürlich die Anzahl der Kunden, die das Geschäftslokal betreten können, begrenzt“, berichtet Ansgar Verspohl von den Maßnahmen, die jetzt bei geöffneten Geschäften mit Laufkundschaft die Normalität widerspiegeln. Doch dass seit gut einer Woche zusätzlich ein Expresslieferservice angeboten wird, hat als Ursache einen ganz pragmatischen Grund. Einmal kann dem Anstehen in der Schlange entgangen werden, und zudem wirkt der Service, der morgens bis 9 Uhr die am Vortag bestellte Ware ausliefert, dem Ansteckungsrisiko entgegen.

Hilfe für die Bahnhofsmission und die Steinfurter Tafel

Den Impuls für dieses Angebot gab Edelgard Springfeld . Als Bianca Verspohl ihrer Mutter, die in der Wohnanlage der Karol-Marynski-Stiftung lebt, den Einkauf vor die Tür stellte, erfuhr sie, dass viele dort lebende Senioren sich zum Eigenschutz einen Lieferservice für frische Backwaren wünschten. „Uns fehlt eigentlich, dass wir mal eben kurz zum Einkaufen oder Kaffee trinken vor die Tür gehen können und in gesellschaftlichen Kontakt kommen. Leider bleibt uns ja nur noch, dass wir es uns als kleinen Ausgleich zu Hause etwas gemütlich machen. Ach ja, und backen, das wäre ja nun auch noch ein netter Zeitvertreib, doch ohne Mehl und Hefe…“, hat Bianca Verspohl noch die Worte ihrer Mutter Edelgard in den Ohren, die neben dem Lieferservice dazu führten, dass im Hauptgeschäft auch Basisprodukte zum Backen gekauft werden können.

„Wir leben hier in Altenberge in einer starken, gut funktionierenden und sozial geprägten Gemeinschaft. Da ist es selbstverständlich, dass man sich gegenseitig unterstützt.“ Diese Philosophie griff gleichwohl, als die Bahnhofsmission Münster sich Hilfe suchend an die Familie Verspohl wandte. Der Bahnhofsmission waren aufgrund der Coronakrise sämtliche Spenden weggebrochen. Auch die Steinfurter Tafel hatte größeren Bedarf. Familie Verspohl reagierte sofort und sicherte ihre Unterstützung mit Lebensmittelspenden zu. Den Kaffee zum Mitnehmen oder das belegte Brötchen für medizinisches Personal oder Mitarbeiter der Pflegedienste, die zwischen ihren Einsätzen regelmäßig ihr Frühstück in den Filialen kaufen, sponsert Verspohl. „Diese Menschen sind zurzeit unermüdlich, selbstlos und mit ganzer Kraft unter erschwerten Bedingungen für die Schwächsten und unsere Gemeinschaft im Einsatz. Dafür möchten wir uns mit unseren Mitteln bedanken.“

Umsatzminus macht sich bemerkbar

Und das, obwohl in ihrem Unternehmen seit den Ausgangsbeschränkungen Kurzarbeit angesagt ist. Das betrifft die Mitarbeiter in den zwölf Filialen, der Backstube und die Auslieferungsfahrer. Durch die Schließung von Kindergärten, Schulen, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen brach ein großer Kundenstamm weg. Auch der Verkaufsrückgang an die Laufkundschaft und das Umsatzminus durch die geschlossenen Cafés in den Filialen machen sich stark bemerkbar. „Jetzt erklären Sie mal den Mitarbeitern, dass wir systemrelevant sind. Aber aufgrund der finanziellen Lage Kosten beim Personaleinsatz einsparen müssen, mit der Folge, dass sich dadurch die Arbeitsbelastung des Einzelnen, bei letztendlich weniger Lohn, erhöht“, sagt Ansgar Verspohl.

Dennoch halten in dem Familienbetrieb alle zusammen, beispielsweise bei der Verteilung der Arbeitszeit und Kurzarbeiterstunden. Bedanken möchten sich Familie Verspohl und die Belegschaft bei ihren Kunden: „Wir sind froh, dass uns unsere Kunden vor Ort die Treue halten und trotz der Umstände weiter bei uns einkaufen; denn, ganz ehrlich, Systemrelevanz hin oder her, wir können nur gemeinsam mit gegenseitiger Unterstützung diese Krise meistern.“