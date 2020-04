Der Blutspendedienst West führt in Kooperation mit dem DRK Altenberge einen Blutspendetermin am kommenden Dienstag (21. April) durch. Von 16.30 bis 20.30 Uhr kann in der ehemaligen Ludgeri-Hauptschule Blut gespendet werden. „Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist eine Blutspende zur Versorgung der Kranken und Unfallopfer weiterhin lebenswichtig“, schreibt Markus Swienty vom DRK in einer Pressemitteilung. Daher seien alle Bürger, die sich gesund fühlen, aufgerufen, zu kommen.

Hierbei sind folgende von einer üblichen Blutspende abweichenden Regelungen gültig: Der Eingang in die Hauptschule erfolgt von der Seite des Schwimmbades aus. Es wird ein Einbahnstraßensystem geben, um unnötige Begegnungen zu vermeiden. Die Einhaltung der Abstandsregel wird durchgängig beachtet. Spender könnten deshalb vor der Hauptschule warten müssen. Aus Gründen des Infektionsschutzes ist es nicht möglich, Begleitpersonen oder Kinder mit zur Blutspende zu nehmen. Ein Lichtbildausweis muss mitgebracht werden. Es wird nicht den üblichen Imbiss geben, sondern alle Spender erhalten ein Lunchpaket. Statt der bekannten Präsente gibt es einen Gutschein, der bei der nächsten „regulären“ Blutspende eingelöst werden kann. Die Spender sollten zudem einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Das DRK und der Blutspendedienst versuchen, alle Beteiligten größtmöglich zu schützen. „Wir bitten dennoch alle Altenbergerinnen und Altenberger, zahlreich zu erscheinen“, wird Blutspendebeauftragte Sabrina Voges im Pressetext zitiert. „Da wir auch in diesen schweren Zeiten auf jede Blutspende angewiesen sind.“