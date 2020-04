Mit einigen Wochen Verzug soll der neue Marktplatz fertiggestellt werden – die Arbeiten sollen Ende Juli abgeschlossen sein. Das kündigte Thomas Mücke , Mitarbeiter des Bauamtes an, als er sich zusammen mit Bürgermeister Jochen Paus und Sebastian Nebel (Wirtschaftsförderer der Gemeinde) vor Ort ein Bild von den Arbeiten machte. Derzeit wird unter anderem vor dem Café „Sculptura“ das neue Klinker-Pflaster verlegt.

1,6 Millionen Euro

Der Grund für die Verzögerung war nach Auskunft von Thomas Mücke nicht vorherzusehen. Denn immer wieder sei bei den Arbeiten, die Anfang 2019 starteten, Überraschendes zu Tage getreten – von einer dicken nicht bekannten Stromleitung bis zu Beton-Fundamten, die bei der Planung in diesem Ausmaß nicht vorherzusehen waren und deren Beseitigung zusätzlich Zeit in Anspruch nahm. Auch eine Gas- und Wasserleitung musste umgeleitet werden. „Das war vorher nicht geplant und hat etwa vier Wochen gekostet“, erläuterte Thomas Mücke. Hinzu kam schlechtes Wetter, sodass die Arbeiten im Winter für etwa eineinhalb Wochen ruhten.

Trinkwasserbrunnen

Nichtsdestotrotz ist Bürgermeister Jochen Paus mit den Arbeiten zufrieden. Die ersten der elf neuen Ulmen wurden bereits gepflanzt. Fertiggestellt ist bereits die Bodenkammer für das Fontänenfeld und den öffentlichen Trinkwasserbrunnen.

Im Juli soll alles fertig sein 1/7 Der Marktplatz wird derzeit umgestaltet. Foto: mas

Der Marktplatz wird derzeit umgestaltet. Mit Sebastian Nebel, Jochen Paus und Thomas Mücke Foto: mas

Die Pflasterarbeiten werden zunächst bis in Höhe der Sparkasse durchgeführt und sollen später – wenn der Umbau der Boakenstiege in Angriff genommen wird – in Richtung Rathaus fortgeführt werden. Ausgewählt wurde jedoch nicht nur Klinkerpflaster. So wird beispielsweise für den etwa 550 Quadratmeter großen Innenbereich des Marktplatzes Betonstein-Pflaster verwendet.

Die Fördermittelzusage für die Neugestaltung der Boakenstiege erwartet Sebastian Nebel noch in diesem Jahr. Mit den ersten Arbeiten könnte im Herbst gestartet werden, so seine Prognose.

Die Kosten für die Neugestaltung des Marktplatzes belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro – davon muss die Gemeinde 800 000 Euro aufbringen, die andere Hälfte kommt vom Land.