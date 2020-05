Altenberge -

Von Martin Schildwächter

Die Viertklässler machen den Anfang: Am Donnerstag kehren die ersten Schüler in die Borndal- und die Johannes-Grundschule zurück. Die Kinder werden in Gruppen aufgeteilt und in verschiedenen Räumen unterrichtet. Der erforderliche Mindestabstand wird während des Unterrichts gewahrt. Eine große Rolle spielt zudem das Thema Hygiene.