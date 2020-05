Wenn zuletzt über selbst gemachte Masken gesprochen wurde, dann meistens über die aus buntem Baumwollstoff und Gummizug. Andreas Eilers fertigt in seinem Zuhause in Altenberge ebenfalls Masken an – allerdings nicht mit Nadel und Faden, sondern mit seinem 3D-Drucker. Eilers hat sich der deutschlandweiten Initiative „Makers vs.