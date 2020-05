In Altenberge ist derzeit ein besonderes Fahrzeug der Westnetz GmbH im Einsatz. Ein Opel Astra ist mit einer Kamera ausgestattet und fährt das Altenberger Stromnetz ab, um die Stromtrassen digital zu erfassen. Erst seit Kurzem nutzt der Verteilnetzbetreiber diese Art der Netzdokumentation. Das Regionalzentrum Münster ist die erste Region der Westnetz, die diese „Mobile Mapping“ genannte Technik einsetzt, so Ingrid Meering von der Westnetz.

„Mobile Mapping“

„Mit dem Mobile Mapping sind wir jetzt noch schneller und detaillierter in unserer Dokumentation“, sagt Wolfgang Lakebrink aus dem Planungsteam der Westnetz in Münster. „Die Fotos liefern neben dem optischen Zustand der Umgebung wichtige Geodaten. In den Fotos können wir die Entfernungen messen. Das hilft uns bei der Planung und dem Bau von Versorgungsleitungen.“

Dokumentation

Des Weiteren, kündigt Lakebrink an, werden Personen und Autokennzeichen „selbstverständlich unkenntlich gemacht“. Die gespeicherten Daten seien nur für einige Mitarbeiter der Westnetz einsehbar.

Autokennzeichen

Insbesondere zur Vermessung von neuen Trassen im Rahmen von Baumaßnahmen im Netz ist diese Dokumentation hilfreich, erläutert die Westnetz weiter. Ohne viel Aufwand kann vor und nach dem Bau einer Versorgungsleitung der Zustand der Trasse detailliert abgebildet werden. Das sei hilfreich und zeitsparend, denn bisher mussten die Westnetz-Mitarbeiter die Strecken deutlich umständlicher dokumentieren. Das Mobile Mapping liefert Fotos und weitere wichtige Informationen über die Strecke automatisch beim Befahren.