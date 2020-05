Altenberge -

Von Martin Schildwächter

Die Buchen an der Buchenallee werden gefällt und durch neue ersetzt. Damit setzte sich die CDU-Mehrheit mit sieben zu sechs Stimmen in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses durch. Die Bäume sollen in den nächsten drei bis fünf Jahren nach und nach beseitigt werden.