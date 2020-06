Die Gemeinde Altenberge weist darauf hin, dass es verboten ist, Abfälle jeglicher Art in der Landschaft zu entsorgen. „Dies verursacht nicht nur hohe Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen, sondern verschmutzt die Umwelt und verschandelt die Landschaft“, schreibt die Gemeinde in einem Pressetext. Die illegale Müllentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld bis zu 5100 Euro geahndet.

Im vergangenen Jahr musste die Gemeinde unter anderem 1,5 Tonnen an illegal entsorgten alten Pkw-Reifen sowie circa sechs Tonnen Rest- und Sperrmüll entsorgen. Für dessen fachgerechte Entsorgung entstanden der Gemeindekasse zusätzliche Kosten von mehr als 5000 Euro.

Wertstoffhof und Schadstoffmobil sind Alternativen

Auch in der Corona-Zeit ist die Müllabfuhr in Altenberge gewährleistet. Darüber hinaus können sonstige Abfälle beim Wertstoffhof oder beim Schadstoffmobil entsorgt werden. Für größere Haushaltsgegenstände, wie einen alten Schrank oder ein Sofa, kann Sperrmüll per Karte oder auf der Homepage der Gemeinde bestellt werden.

Ein Überblick, welcher Abfall wo entsorgt werden kann, ist auf der Homepage der Gemeinde (www.altenberge.de/de/abfallentsorgung) oder beim Abfall-ABC auf der Homepage der EGST (www.egst.de/de/abfall-abc) zu finden.