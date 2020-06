Halt und Zuversicht geben

altenberge -

Seit vielen Jahren engagieren sich zahlreiche Altenberger in verschiedenen Hilfsprojekten – und zwar weltweit. Sei es in Brasilien, Indien, Afrika oder Nicaragua. Und auch in diesen Ländern sind die Menschen von der Corona-Pandemie betroffen. In einer Serie wird in den nächsten Wochen über die Situation der jeweiligen Hilfsprojekte berichtet. In diesem Teil der Serie geht es um die Hilfsorganisation „Pan y Arte“ und ihre Arbeit in Nicaragua.