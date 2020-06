Nach langer Zeit konnte am vergangenen Sonntag in St. Johannes Baptist wieder ein Familiengottesdienst unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln stattfinden. Das Thema war „Schöne Momente“.

Postenkarten

In der vollbesetzten Kirche fragte Pastoralreferent Norbert Westermann die Kinder nach ihrem schönsten Moment in der letzten Zeit. Da wurden die Fahrradtouren in der Umgebung genannt oder der Nachwuchs bei den Haustieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrgemeinde.

Für Jung und Alt

Dem Vorbereitungsteam, bestehend aus Pia Evers, Sonja Germing und Nina Eilert, ging es aber nicht nur um die vergangenen Momente. Sie starteten zudem eine Sommeraktion der Pfarrgemeinde.

Schöne Momente der nächsten Wochen sollen bewusst erlebt, gesammelt und miteinander geteilt werden. Was wird in den Ferien alles erlebt, was war besonders schön? Jeder ist eingeladen, Kinder wie Erwachsene, Jung und Alt, alle sollen ihre „schönen Momente“ auf einer von Ingrid Weide gestalteten Postkarte beschreiben oder bebildern. Die Postkarten wurden nach dem Gottesdienst verteilt.

Außerdem können die Karten in der Kirche, in der Bücherei oder im Pfarrbüro abgeholt werden.

Im Pfarrbüro werden sie dann gesammelt und im Schaukasten an der Kirche ausgehängt. „Denn ,schöne Momente´ sollten bewahrt und geteilt werden“, so das Vorbereitungsteam.

Nach den Ferien, am 16. August (Sonntag), findet der nächste Familiengottesdienst statt. Dort werden die Momente dann besonders in den Fokus genommen. „Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, machen Sie mit und senden Sie uns Ihre „schönen Momente“, heißt es in der Pressemitteilung des Vorbereitungsteams abschließend.