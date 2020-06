Mit Ursula Kißling auf Platz eins der Reserveliste und mit Karl Reinke als Bürgermeisterkandidat gehen die Grünen in den Kommunalwahlkampf 2020. Am 13. September möchten die Altenberger Grünen mit einer Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und einigen neuen Gesichtern in den Gemeinderat einziehen.