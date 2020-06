Königspaar verlängert um ein Jahr

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft teilt mit, dass sie das geplante Schützenfest vom 3. bis 6. Juli aufgrund der Corona- Krise ausfallen lassen muss. Wie Schriftführer Stefan Ro­ters erklärte, musste das Schützenfest in der 343-jährigen Geschichte einige Male ausfallen, unter anderem in den beiden Weltkriegen. Wegen einer Pandemie wurde ein Schützenfest jedoch noch nie abgesagt, das ist neu. „Dankenswerterweise haben sich sowohl das Königspaar 2019, Bernadette und Peter Kohnke , als auch das Schefferpaar Jimi und Gottfried Völker, bereit erklärt, ihre Amtszeit um ein Jahr zu verlängern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bruderschaft.

Kranz niederlegen

Im nächsten Jahr sollen dann auch die diesjährigen Jubelpaare Mathilde und Johannes Wiewer (25 Jahre), Hildegard Bröker (50 Jahre), Margarete Reifig (65 Jahre) und Rudi Weiper (70 Jahre) sowie alle langjährigen Vereinsmitglieder geehrt werden.

Der geschäftsführende Vorstand und die Majestäten werden am kommenden Samstag (4. Juli) zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder einen Kranz am Ehrenmal niederlegen.

Am Sonntag (5. Juli) findet um 11 Uhr eine Schützenmesse unter Beteiligung des Gesamtvorstandes, der Majestäten und der Ehrenschützen in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist statt.

Weitere Schützen, die am Sonntag an dem Gottesdienst teilnehmen möchten, können sich im Pfarrbüro, Telefon 9 31 90, anmelden.

Vereinsfahnen

Des Weiteren bittet der Vorstand die Vereinsmitglieder, am Schützenfestwochenende ihre Vereinsfahnen aufzuhängen. Im nächsten Jahr soll dann wieder ein gemeinsames Schützenfest in alt bewährter Form gefeiert werden.