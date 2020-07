Sie fallen immer wieder an – kleinere Instandsetzungsarbeiten an denkmalgeschützten Objekten. Oftmals sind es nur überschaubare Maßnahmen, aber sie müssen gemacht werden, um größere Schäden zu vermeiden. Das schreibt die Gemeinde Altenberge in einem Pressetext.

Um die Eigentümer von Baudenkmälern in der Kommune dabei finanziell zu unterstützen, verfügt die Gemeinde in diesem Jahr in Kooperation mit dem Land Nordrhein-Westfalen über finanzielle Mittel zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Wenn Gelder bewilligt werden, sind die Förderrichtlinien Denkmalpflege – die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege – zu beachten, teilt die Gemeinde mit. Informationen zum Förderprogramm sind auf der Gemeindehomepage (https://altenberge.de/de/denkmalschutz) veröffentlicht.

Bürger, die kein Denkmal besitzen, sich jedoch für den Erhalt des örtlichen Kulturgutes einsetzen möchten, können sich jetzt durch Übernahme einer Pflegepartnerschaft engagieren. Gesucht wird eine Person, die die Pflege eines Heiligenhäuschen übernimmt.

Es handelt sich um einen Backsteinbau, der sich in der Bauerschaft Hohenhorst nahe des Rad- und Wanderweges „Alter Münsterweg“ befindet. Interessenten können sich an die örtliche Denkmalbehörde unter Telefon 0 25 05 / 82 45 oder 82 46 wenden.