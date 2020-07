Der TuS Altenberge richtete jetzt sein erstes Tennisturnier der Sommersaison 2020 aus. Dabei handelte es sich um das Ü-100-Mixedturnier. Die Paarungen mussten in der Summe ein Alter von mindestens 100 Jahre erreichen. Elf Paarungen traten in zwei Gruppen an. Sieger der Gruppe 1 wurden Katja Klaas-Heckman und Christoph Heckmann . Die Gruppe 2 gewannen Irmi Nienhaus und Georg Valkyser. Im Endspiel behaupteten sich Klaas-Heckmann/Heckmann nach hartem und intensivem Kampf. Alle Teilnehmer waren sehr erfreut, dass das Turnier in dieser Form und bei den guten Witterungsbedingungen stattfinden konnte.