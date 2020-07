In Ochtrup hat die Ärzteschaft Ende Juni beschlossen, die dortige Fieberpraxis zu schließen, da es seit Wochen keine neuen Corona-Infektionen gegeben hat. Für die Gemeinde Altenberge kommt ein solcher Schritt nicht infrage, wie Ärztin Dr. Lisa Degener jetzt erklärte.

„Wir wollen an dem Konzept festhalten, die Herbst- und Wintermonate kommen ja noch“, betonte Degener im Hinblick auf die Jahreszeiten, in denen die Bevölkerung traditionell mehr mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen hat. „Unser Hauptziel ist es, die hausärztlichen Praxen zu entlasten“, stellte die Medizinerin klar.

Nur noch vormittags Sprechstunde

Untergebracht ist die Altenberger Fieberpraxis in der ehemaligen Ludgeri-Hauptschule. Die Gemeinde als Hausherr hat eine weitere Verfügbarkeit der Räumlichkeiten zugesichert. Von dieser Seite läuft alles glatt. Degener führte jedoch an, dass auch personell alles zu schaffen sein müsse. Denn für die Sprechstunden in der Fieberpraxis seien immer einer der Hausärzte plus jeweils eine Sprechstundenhilfe abzustellen.

Die Sprechstundenzeiten sind mittlerweile heruntergefahren worden. Sie werden aktuell nur vormittags von 8 bis 11 Uhr angeboten, nachmittags ist nicht mehr geöffnet. Das hängt nicht mit einem reduzierten Patientenaufkommen zusammen. „Ich bin immer montags da und kann sagen, dass es dann immer voll ist. Vielleicht 15 Personen, die jedoch nicht alle einen Abstrich haben wollen. Monatliche Statistiken haben wir da keine geführt“, sagt Degener. Sie hat aber festgestellt: „Die Patientenzahlen nehmen wieder zu.“

Eine Anlaufstelle für Menschen mit Atemwegserkrankungen

Das führt sie unter anderem auf die Rückkehrer aus den Urlaubsländern zurück. Bei vielen herrsche aufgrund der augenblicklichen Lage einfach eine gewisse Unsicherheit. Ansonsten wären sie voraussichtlich nicht in die Fieberpraxis gekommen, so Degener. In diesem Zusammenhang betonte sie: „Die Fieberpraxis ist keine Abstrichstelle, sondern eine Anlaufstelle für Menschen mit Atemwegserkrankungen und Fieber.“