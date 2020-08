Kunst, Corona und Kreativität

Nachdem der Jahresbeginn für die Welt vor allem von der Pandemie gekennzeichnet war, hat Christine Westenberger den Lockdown genutzt, um sich künstlerisch und räumlich weiterzuentwickeln. Sie hat sich ein großes Atelier auf dem Land eingerichtet, was in der „Corona-Zeit“ genau richtig war und dann zu ihrem persönlichem Kreativlabor avancierte.

Derzeit experimentiert sie mit Collagen, die sie bisher nur in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Aus diesen Collagen ist ein Konzept für großformatigere Arbeiten entstanden, an deren Fertigstellung sie kontinuierlich arbeitet. Vor allem in der Großformatigkeit ist sich die Meisterschülerin von Prof. Josef Kuhna seit Akademiezeiten treu geblieben. „Die Dimensionen eines Bildes sind natürlich auch für den Entstehungsprozess und die Wirkung im Raum und für den Betrachter entscheidend“, sagt sie. Gerade dieses subtile Zusammenspiel gewinnt für die Künstlerin immer mehr an Bedeutung.

Im Prinzip sei dies eine Ausweitung des Wirkungsfeldes, in dem der Raum bewusst mit einbezogen wird, so wie dies in in der Ausstellung im Kloster Gravenhorst im Herbst 2019 bereits geschehen ist. „Diese Ausstellung im letzten Jahr hat mir die Augen geöffnet für die weiteren enormen Möglichkeiten der Malerei in Interaktion mit dem Ausstellungsraum. Ich bin nach wie vor denjenigen außerordentlich dankbar, die sich für die Realisierung eingesetzt haben.“ Zur Dokumentation dieser Arbeit ist mittlerweile ein Katalog in Zusammenarbeit mit der Druckerei Tecklenborg erschienen.

Auf die Frage nach ihren weiteren Plänen für die Zukunft nennt sie unter anderem die erwähnte neue Werkserie, für die sie mehrere Ausstellungen vorbereitet. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu, dass sie sehr gespannt sei, welche Form die neue Werkreihe annehmen wird, denn „ein Bild meiner letzten Ausstellung trug ironischerweise den Titel „Corona“. Die nächsten Titel werde ich mir deswegen sehr sorgfältig aussuchen.“

Andererseits betont sie, dass neben der reinen Kunst auch die kreative Arbeit mit Erwachsenen ihr besonders ans Herz gewachsen ist und ein besonderer Teil ihres Wirkens bleiben wird. „Ich sehe einen besonderen Bedarf an künstlerischer Förderung für Erwachsene. Hierbei geht es mir darum, einen Raum der Akzeptanz und freien Entwicklung zu schaffen, bei dem es nicht um ein perfektes Bild geht, sondern darum, einen künstlerischen Weg zu finden. Die Qualität ist mir trotzdem extrem wichtig, aber das Bildermalen geht weit über das Anrühren von Farben und Umsetzen von netten Bildern für die Küche hinaus. Der künstlerische Weg ist ein ganzheitlicher, der sich ganz nebenbei positiv auf alle Bereiche des Lebens auswirkt, selbst wenn man zunächst „nur“ ein schönes Bild malen wollte.“

Zur neuen Situation resümiert Christine Westenberger: „Ich liebe die Weite und die stetige Veränderung der Natur um mich herum. Ich empfinde das als eine große Quelle der Inspiration. Deswegen gelingt es mir gerade hier so gut, die Weiterentwicklung meiner Bilder voranzutreiben.“

Es wird deutlich: Auf dem Land blühen nicht nur die Wiesenblumen und Wildkräuter, sondern auch der Geist der Kunst und Erneuerung. Man darf auf künftige Ausstellungen gespannt sein.