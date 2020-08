Positionen geklärt

So ein Auszug aus den Antworten der drei Bürgermeisterkandidaten, die Ronald Baumann am Freitagabend stellte. Die SPD hatte zu einem Gesprächsabend vor dem Bürgerhaus eingeladen. Rund 130 Altenberger waren gekommen, um sich ein Bild von den Kandidaten zu machen, die die Nachfolge von Amtsinhaber Jochen Paus antreten möchten. Moderiert wurde die Veranstaltung vom SPD-Ortsverein-Vorsitzenden Baumann.

Sebastian Nebel verwies dabei darauf, dass viele der großen kommenden Projekte wie die Grundschul-Zusammenlegung, die Ortskernentwicklung und die Bebauung des Bahnhofshügels stets mit großer Mehrheit getroffen worden seien. Das wollte Karl Reinke so nicht stehen lassen. „Unsere Vorschläge sind nicht angemessen berücksichtigt worden“, meinte der Grünen-Kandidat. Für Guido Roters hätten bei diesem Thema alle Parteien zu wenig Kompromissbereitschaft gezeigt. Er, der unabhängige Kandidat, könne „frei agieren“. Roters: „Vermittler sein, das ist meine Rolle.“

„Die jungen Leute ziehen weg“, kritisierte Karl Reinke. „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum.“ Der Anteil von sozial gefördertem Wohnungsbau müsse 30 Prozent betragen. Sebastian Nebel sieht derweil der Bebauung des Bahnhofshügels optimistisch entgegen. „Wir benötigen einen zukunftsfähigen Mix.“ Zudem würden an der Hanseller Straße weitere Mietshäuser entstehen und auch das Gelände der ehemaligen Johannes-Grundschule kann sich Nebel unter anderem für eine Wohnbebauung vorstellen.

„Gut, dass wir den Hügel bebauen“, sagte Roters. Aber: Der Einfluss der CDU sei bei der künftigen Gestaltung zu groß gewesen.

„Welches sind ihre wichtigsten Themen in der Legislaturperiode?“, fragte Ronald Baumann in die Runde. „Der Neubau einer kindgerechten und zukunftsorientierten Grundschule“ steht für Sebastian Nebel an vorderster Stelle. Es folgten „bauen zu erschwinglichen Preisen“ für alle Generationen und eine „aktive Wirtschaftsförderung“.

Bei Karl Reinke sieht die Reihenfolge anders aus: „Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen bei mir ganz oben an.“ An Position zwei komme die Schullandschaft: „Daran können wir nicht sparen“, sagte Reinke. Zudem müssten die Finanzen im Blick behalten werden.

Zu allererst müssten die Großprojekte (Schulen, Rathaus, Bahnhofstraße, Kirchplatz und Kirchaufgang) „optimal zu Ende geführt werden“, so Roters. Des Weiteren seien der „Gewerbemix voranzutreiben“ und die „Finanzen müssen stabilisiert werden“.

Klima- und Umweltschutz – auch dazu nahmen die Bürgermeisterkandidaten Stellung. Geht es nach Karl Reinke, solle künftig jeder Ratsbeschluss zunächst daraufhin überprüft werden, welche Auswirkungen er auf die CO-Belastungen habe. Zudem müsse der vorhandene „Klimaschutzmanager ernst genommen werden“.

Nach Ansicht von Guido Roters sei unter anderem die „Bus-Taktung“ nach Münster zu verbessern. Zudem müsse jeder Altenberger bei sich selbst anfangen. Roters: „Es gibt Leute, die mit dem Auto zur Ratssitzung fahren.“

Sebastian Nebel, der keinen Pkw besitzt, möchte sich für eine Attraktivitätssteigerung des Radwegenetzes einsetzen. Als Beispiel nannte er den Alten Münsterweg, der verbreitert werden solle. Zudem kann er sich vorstellen, bei künftigen Baugebieten, „Schottergärten“ zu verbieten.