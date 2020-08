Die Hygiene- und Abstandsregeln in Corona-Zeiten stellt auch das Familienbündnis vor Herausforderungen. „Unsere Kernaufgabe sind Begegnung und der direkte Kontakt der Menschen in unseren Gruppen, darum müssen wir immer wieder kreativ nach Lösungen suchen“, so die Vorsitzende Ulrike Reifig .

Das bereits gestartete KIWI-Café für Familien mit Kindern im Alter von 0 bis zwei Jahren wird sich zunächst weiter zu Kinderwagenspaziergängen an jedem Freitag treffen. An diesem Freitag, 14. August, geht es um 10 Uhr los. Treffpunkt ist die Jubelwiese an der Umgehungsstraße/Kreisverkehr. Melanie Partzsch und Kerstin Haberkamp begleiten die Familien – Papa, Mama oder auch Oma und Opa mit Kindern – zum Spaziergang in die Natur. Zeit für Gespräche, und zum Kennenlernen gibt es dabei auch, die Kinder können spielen.