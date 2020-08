Die Laufabteilung des TuS Altenberge 09 hat mehr als 700 Euro für die Kinderkrebshilfe am UKM gesammelt. Der Verein Läuferherz hatte auch in diesem Jahr wieder zum Münsterland-Sternlauf aufgerufen, um Spenden für die Kinderkrebshilfe am Universitätsklinikum Münster einzunehmen. „Wie die meisten Laufveranstaltungen in diesem Jahr wurde auch der neunte Sternlauf frühzeitig abgesagt“, schreibt der TuS in einem Pressetext. „Damit aber trotzdem noch Spenden gesammelt werden können, haben sich einige der beteiligten Vereine entschlossen, den Spendenlauf innerhalb des eigenen Vereins durchzuführen.“

Die Laufabteilung hatte ihre Mitglieder zu einer „Sternlaufwoche“ aufgerufen. Jedes Mitglied konnte in dieser Zeit eine Strecke nach Wahl laufen und für den Verein Läuferherz spenden. Eingebunden in diese Aktion waren auch die regelmäßig stattfindenden Lauftreffs. Zum Abschluss der „Sternlaufwoche“ gab es mit dem Sonntagslauftreff einen gemeinsamen 20-Kilometer-Lauf, der von einem Verpflegungsfahrzeug begleitet wurde.

Beim anschließenden „After-run-Grillen“ bekam die Gruppe dann noch Besuch von Jürgen Jendreizik, dem Initiator des Sternlaufs, und Albert Volbracht, der wie Jendreizik dem Verein Läuferherz angehört, die gerne persönlich Danke sagen wollten, teilt der TuS weiter mit.

Mit dem Sternlauf sind von den beteiligten Vereinen in diesem Jahr bisher rund 3000 Euro an Spenden zusammengekommen. Die Laufabteilung des TuS Altenberge hat dazu 725 Euro beigetragen. Insgesamt sind in den vergangenen acht Jahren mehr als 130 000 Euro für die Kinderkrebshilfe am UKM gesammelt worden.