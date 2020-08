„Als ich heute Nachmittag die springenden Kinder im Wasser gesehen habe und den Wochenmarkt – da habe ich auf Anhieb gedacht: Alles richtig gemacht.“ Das sagte am Mittwochabend – um die zwei Meter vom Wasserspiel entfernt – Bürgermeister Jochen Paus . Am Nachmittag hatte es einen Probelauf gegeben; am Abend, Punkt 19.30 Uhr, ging das Wasserspiel auf dem neuen Marktplatz dann sozusagen offiziell in Betrieb.

Tierisches Vergnügen

Zur selben Zeit saßen Kaufleute und Inhaber der Praxen rund um den Marktplatz auf der Außenfläche des Restaurants Sculptura zusammen. Der Bürgermeister und die Gemeinde hatten sie eingeladen – „als kleines Dankeschön für neun Monate Bauzeit, in der Sie und Ihr Baulärm ertragen habt“, so Paus bei seiner Begrüßung. Jede Steinplatte habe zugeschnitten werden müssen, nannte er ein Beispiel für Lärm. Seine Zuhörer dürften das Geräusch in diesem Moment wieder in den Ohren gehabt haben. Applaus bekam der Bürgermeister, als er sagte, dass die Bauphase trotz der Beeinträchtigungen „in angenehmer Atmosphäre über die Bühne gegangen ist“. Paus weiter. „Da gehört es sich so, dass wir uns bedanken.“

An mehreren Tischen saßen die Gäste, Paus war für seine kurze Begrüßung aufgestanden. Auf dem neuen Marktplatz herrschte während seiner kurzen Rede keineswegs nur am Sculptura Leben: Tiersches Vergnügen hatte ein Hund, den ein Paar mit den unterschiedlich groß werdenden Fontänen spielen ließ; auf der Bank an der Mauer saß ein Paar und verfolgte das Geschehen entspannt; auf den Stufen waren junge Leute zu sehen; auf der Mauer hockten weitere, eine Cola- und eine große Fanta-Flasche standen in ihrer Nähe; drei Rollstuhlfahrer bildeten eine weitere kleine Gruppe in der Nähe der Eisdiele.

Startschuss durch Umgehungsstraße

Jochen Paus blickte kurz zurück. „Am 8. Dezember 2012 wurde die Umgehungsstraße eingeweiht. Diese Straße war der entscheidende Schritt, dass wir uns auf die Entwicklung der Ortsmitte konzentrieren konnten“, sagt er. 12 500 Fahrzeuge seien vor der Fertigstellung der Umgehungsstraße durch den Ortskern gefahren. „Heute sind es 4000.“ Er rief die Workshops mit Beteiligung unter anderem von Politik, Verwaltung, Vereinen, der Kirche und dem Jugendparlament, „das es damals noch gab“, in Erinnerung. Diese hätten sich mit dem Gemeindeentwicklungskonzept 2030 intensiv befasst. Die „lebendige Ortsmitte“ sei auf der Prioritätenliste ganz oben gelandet. „Der Marktplatz“, so Paus, „ist der erste Bauabschnitt.“ Boakenstiege, Rathaus- und Kirchplatz würden folgen.

Schon 2013, auch daran erinnerte der Bürgermeister, habe es Kontakt mit der Bezirksregierung bezüglich Städtefördermittel gegeben. 2017 sei der erste Förderbescheid in Höhe von 817 000 Euro gekommen. Am Gutachterverfahren seien vier Städteplaner beteiligt gewesen. Ziel sei gewesen, die Kleinteiligkeit des Marktplatzes aufzuheben – „auf der Empore hat sich niemand aufgehalten, der Wochenmarkt hatte starke Probleme“.

Auch auf die in Kritik geratene Bepflanzung ging Paus ein: „Die Bäume sind im Frühjahr gepflanzt worden – man muss ihnen die Möglichkeit geben zu wachsen.“