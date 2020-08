Den dritten Spendetermin in diesem Jahr bot in dieser Woche das DRK Altenberge in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst West an – erneut unter den besonderen Vorsichtsmaßnahmen der andauernden Corona-Pandemie. „Insbesondere durch ein Einbahnstraßensystem konnte sichergestellt werden, dass alle erforderlichen Abstände eingehalten und unnötige Begegnungen vermieden wurden“, informiert Markus Swienty für das DRK Altenberge. So habe sich der Eingang wieder an der Seite zur Schwimmhalle befunden, verlassen worden sei das Gebäude durch den Hauptausgang an der Aula.

Insgesamt erschienen nach Angaben von Swienty 209 Blutspenderinnen und Blutspender, darunter sechs Personen, die zum ersten Mal Blut spendeten. „Alle erschienenen Personen haben sich in Bezug auf die Abstandsregeln und das Tragen des Mund-Nasenschutz sehr vorbildlich verhalten,“ lobt Blutspendebeauftragte Sabrina Voges. Besonders bedankt sie sich für die Geduld, „die alle aufgrund der geänderten Abläufe mitgebracht haben“.