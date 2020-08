Die Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl am 13. September wurden – beziehungsweise werden in den nächsten Tagen - verschickt. Wer bis zum 23. August keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte sich im Wahlamt der Gemeinde (Telefon 82 64) über sein Wahlrecht erkundigen, teilt die Gemeindeverwaltung in einem Pressebericht mit. Aufgrund einiger Rückfragen bei den vergangenen Wahlen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch derjenige wahlberechtigt ist, der keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten oder diese verloren hat, jedoch im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Briefwahlunterlagen können ab sofort im Wahlamt, das montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, montags bis mittwochs auch von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet hat, beantragt werden. Dort besteht die Möglichkeit, die Unterlagen sofort auszufüllen oder auch mitzunehmen. Aufgrund der aktuellen Situation besteht selbstverständlich Maskenpflicht, außerdem sollte möglichst ein eigener Schreibstift mitgebracht werden, schreibt das Wahlamt weiter.

Die Briefwahlunterlagen können darüber hinaus über den auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten Antrag oder über den im Internet auf der Homepage der Gemeinde (www.altenberge.de) hinterlegten Vordruck beantragt werden.

Wer für einen anderen die Briefwahlunterlagen abholen lassen möchte, muss durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen, dass er hierzu berechtigt ist. Ein Vordruck dieser Vollmacht ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckt beziehungsweise im Internet hinterlegt. Der Bevollmächtigte darf jedoch für nicht mehr als vier Wahlberechtigte die Unterlagen in Empfang nehmen.

Das Wählerverzeichnis liegt vom 24. bis zum 28. August während der Öffnungszeiten des Wahlamtes zu jedermanns Einsicht bereit. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Einspruch erheben. Danach können nur noch offensichtliche Unrichtigkeiten berichtigt werden.