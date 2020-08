Konzerte im Wohnzimmerstil

Sie finden im Freien statt und nicht in den eigenen vier Wänden. Und doch haben die Konzerte etwas vom Wohnzimmerkonzertstil: Gemütlich sollen sie sein, mit überschaubarem Publikum und – in Corona-Zeiten ganz wichtig – unter Wahrung der Hygieneregeln stattfinden. Die Rede ist von der neuen Konzert- und Lesereihe „Freitags-Lounge“, die die Gemeinde Altenberge in Kooperation mit Kulturwerkstatt und Kulturring ins Leben gerufen hat.

Alle 14 Tage soll freitags um 20 Uhr eine Open-Air-Veranstaltung im Garten von Paul Winz an der Kulturwerkstatt angeboten werden. Den Auftakt macht die „Blueswing Band“ am 4. September (Freitag). Als sie über neue Events gesprochen haben, sei es zunächst vor allem um eine Frage gegangen, sagt Franziska Mahlmann , Kulturbeauftragte der Gemeinde: „Wie können wir überhaupt mit Kulturveranstaltungen starten, bei denen sich alle wohlfühlen?“ Eines sei schnell klar gewesen: „Wir wollten auf keinen Fall eine Großveranstaltung.“

Veranstaltungsreihe erst mal nur draußen

In Pauls Garten finden zu den Konzerten künftig rund 30 Personen Platz. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden. Coronabedingt wird es feste Sitzplätze geben. Gruppen bis maximal fünf Personen können zusammensitzen. „Die müssen sich dann auch zusammen anmelden“, sagt Franziska Mahlmann.

Vier Konzerte sind bereits geplant, die Termine stehen fest. Alle Konzerte finden nur bei ausreichend gutem Wetter statt. „Wir von der Gemeinde würden sehr gerne die Veranstaltungsreihe mit der Kulturwerkstatt über den Winter durchziehen“, sagt Mahlmann. „In der Kulturwerkstatt sind Konzerte im Moment aber noch nicht möglich. Wir haben noch kein Schutzkonzept dafür.“

„ Corona hat uns einen mächtigen Strich durch alles gemacht, was bereits gut vorbereitet und ausgebucht war. Corona hat uns einen mächtigen Strich durch alles gemacht, was bereits gut vorbereitet und ausgebucht war. “ Susanne Opp Scholzen

Die Verantwortlichen der Kulturwerkstatt und des Kulturrings freuen sich, dass sie wieder Veranstaltungen anbieten können, sagt Susanne Opp Scholzen, die Leiterin der Jugendkreativwerkstatt. Denn: „Corona hat uns einen mächtigen Strich durch alles gemacht, was bereits gut vorbereitet und ausgebucht war.“

Nicht nur die Veranstalter, auch die Künstler freuen sich, dass wieder die ersten Konzerte stattfinden. „Lange Zeit war es für sie ja gar nicht möglich aufzutreten“, sagt Mahlmann. Die Künstler haben sich an die Corona-Bedingungen angepasst: Die „Blueswing Band“ tritt am 4. September lediglich mit vier statt mit sechs Personen auf. Sie werden frischen Jazz und populäre Stücke spielen.

Vorsichtige Planung

Autor Christoph Hochbahn liest am 18. September aus seinem Roman „Fraugöttinnochmal“, begleitet wird er dabei von dem Bluesgitarristen Ronald Lechtenberg. Lea und Frank Harbour präsentieren als Duo „LuF“ am 2. Oktober alte und neue Musicalsongs. „Candy’s Room“ interpretiert am 30. Oktober amerikanischen Folk, Blues und Cash.

Angesichts steigender Corona-Zahlen bleiben die Organisatoren bei der weiteren Planung vorsichtig: „Wir gucken, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Franziska Mahlmann. „Es ist richtig, auf Sicht zu fahren, damit wir immer schnell reagieren können“, ergänzt Susanne Opp Scholzen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Es müssen Mund-Nasen-Masken mitgebracht werden, die beim Gang durch die Reihen oder auf dem Weg zur Toilette getragen werden müssen. Getränke werden angeboten. „Es wird einen reinen Flaschenverkauf geben“, kündigt Mahlmann an. „Wer ein Wein- oder Wasserglas haben möchte, muss das mitbringen.“

Anmeldungen für die „Freitags-Lounge“ nimmt Franziska Mahlmann unter Telefon 0 25 05 / 82 20 oder per E-Mail an franziska.mahlmann@altenberge.de entgegen.