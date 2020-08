„Erlebnisreiche Pionierphase“

Rückblick: Im April und Mai wurde die geplante Inbetriebnahme der neuen Wohnstätte aufgrund der Corona-Pandemie behördlicherseits untersagt. Diese Maßnahme zum Gesundheitsschutz wurde durch die Tectum Caritas gGmbH als Trägerin der Einrichtung vollumfänglich mitgetragen. Alle zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Eltern zeigten ebenfalls volles Einverständnis mit dieser notwendigen Verfügung, auch wenn man sich natürlich schon sehr auf den eigentlich für April geplanten Einzug gefreut hatte, informiert die Einrichtung in einem Pressebericht.

Durch die im Mai verfügten Lockerungen war die Inbetriebnahme des Hauses dann möglich und wurde innerhalb eines knappen Monats umgesetzt. Die erwartungsfrohen Bewohner nutzten diese Zeit für die letzten Vorbereitungen. Die Möbel waren ja schon zum früheren Einzugstermin angeschafft und übergangsweise z.T. zuhause eingelagert worden. Nun ging es daran, die neuen Räumlichkeiten gemeinsam mit den Angehörigen einzurichten.

Am Abend vor den ersten Einzügen, dem Pfingstmontag , besuchte eine Delegation der neuen Bewohner und Mitarbeitenden den Gottesdienst der Gemeinde St. Johannes Baptist. Pastor Stepan Sharko begrüßte alle in der Gemeinde und wünschte ihnen einen guten Start im neuen Zuhause mit vielen guten Kontakten.

In den darauffolgenden Tagen fanden dann die Einzüge statt, die laut Einrichtungsleiter Jonas Röttgering ganz problemlos verliefen. Nun galt es für Bewohnern wie für die Mitarbeiter, in einen neuen gemeinsamen Alltag zu finden und sich in der Wohnstätte einzuleben. Eine erhebliche zusätzliche Anforderung ergab sich natürlich durch die Corona-Situation: Um den Gefahren des Coronavirus gerecht zu werden, galt es eine Vielzahl von Maßnahmen einzuhalten. In dieser ersten Phase war der persönliche Kontakt zwischen den Bewohnern und deren Angehörigen nur telefonisch möglich. Mehrere Tablets wurden angeschafft, so dass mit Angehörigen via Tablet Kontakt ermöglicht wurde. Unter Wahrung aller Hygiene-Maßnahmen war darüber hinaus ein direkter persönlicher Kontakt in einem Besucherzimmer möglich.

Nun, nach den ersten Wochen der notwendigen Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, können wieder erweiterte Besuchskontakte stattfinden. Es können unter Beachtung der Hygiene-Regeln wieder Ausflüge unternommen und auch Besuche im Elternhaus gemacht werden. Seit Mitte August haben die Bewohner zudem auch wieder die Möglichkeit, ihrer Arbeit nachzugehen und die Caritaswerkstätten in Steinfurt und Ochtrup zu besuchen.

Einrichtungsleiter Jonas Röttgering zieht sehr zufrieden ein Fazit der ersten knapp drei Monate: „Mit neuen Bewohnerinnen und Bewohnern, die in den meisten Fällen erstmals außerhalb des Elternhauses leben, ein ganz neues Haus zu beziehen und mit vielen neuen Mitarbeitenden zu starten – das ist eine tolle gemeinsame Erfahrung für alle. Natürlich klappt nicht alles gleich auf Anhieb, man improvisiert an mancher Stelle, lernt sich dabei auch kennen und es ist eine schöne, erlebnisreiche Pionierphase.“ Röttgering weiter: „Wir können heute feststellen, dass die Eingewöhnung sehr gut vorangeht. Und wir freuen uns darauf, wenn alle nun – soweit die Corona-Lage es eben zulässt – auch den Ort Altenberge für sich entdecken können und am Leben in der Gemeinde teilhaben.“

Die Einsegnung der neuen Einrichtung wird aufgrund der Corona-Lage im internen Rahmen stattfinden. Ale freuen sich bereits, zusammen mit Geschäftsführer Gregor Wortmann, Wohnbereichsleitung Inge Wedmann-Pelka sowie Jonas Röttgering und den Mitarbeitern darauf, sobald es die Entwicklung zulässt, das Haus der Öffentlichkeit zu präsentieren.