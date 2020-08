Ausreichend Parkplätze vorhanden

Die Parkplatzsituation in Altenberge hat sich das Büro Planersocietät aus Dortmund genauer angeguckt. „Sie wollen wissen, wie viele Leute stehen wann, wo und wie lange“, sagte Christian Bexen bei der Vorstellung der Parkraumerhebung im jüngsten Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss. Die Daten haben Bexen und seine Kollegen von der Planersocietät an einem Donnerstag und einem Samstag vor dem Corona-Lockdown erhoben.

Eine Erkenntnis: Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten. „Ich war schon überrascht, dass es fast 800 Stellplätze gibt“, sagte Christian Bexen. „Das finde ich von der reinen Anzahl her schon relativ viel.“ Die Zahl bezieht sich auf den erweiterten Kernbereich Altenberges, der, grob gesagt, von der Laerstraße im Westen, der Münsterstraße im Süden, der Bahnhofstraße im Osten und der Borghorster Straße im Norden begrenzt wird.

Im inneren Kern rund um die Hanseller Straße / Königstraße im Osten, das Rathaus / die Gartenstiege im Norden, die Krüselstraße im Süden sowie Kirchstraße, Boakenstiege und Marktplatz befinden sich rund 300 Parkmöglichkeiten. Davon stehen mehr als 180 Plätze Kunden und Privatleuten zur Verfügung, fast 120 Plätze können uneingeschränkt beziehungsweise mit Parkscheibe benutzt werden.

Einen starken Parkdruck im Ort hat das Büro nicht festgestellt – weder werktags noch samstags. „Je näher wir dem Ortskern kommen, desto höher ist der Parkdruck“, sagte Bexen. Im Ortskern herrsche temporär und räumlich begrenzt jedoch eine hohe Auslastung, unter anderem am Parkplatz Königstraße und vormittags am Rathaus. Die Spitzenzeiten, donnerstags um 10 und 16 Uhr sowie samstags um 11 Uhr, werden durch Kurzzeitparker formiert. Viele Personen würden in der Zeit einkaufen oder andere Erledigungen machen. Der Anwohneranteil ist tagsüber gering. Nur vereinzelt konkurrieren Anwohner und Besucher beziehungsweise Kunden um Parkplätze.

Das Büro hat zudem festgestellt: Eine „nicht unerhebliche Anzahl“, nämlich rund 25 Prozent, würden die Parkscheibenregelung nicht einhalten, sagte Bexen. Dafür gibt es gute Nachrichten an anderer Stelle: „Falsch- und Wildparker haben wir nur sehr wenige gefunden.“

Die Planersocietät hat auch die Parkplatzsituation betrachtet für den Fall, dass das Rathaus an selber Stelle mit einer Tiefgarage neu gebaut wird. Während der Bauphase stünden keine Parkplätze für Besucher zur Verfügung. Diese würden wohl vorwiegend im direkten Umfeld parken. Das hätte eine spürbar höhere Auslastung zur Folge. Mehrere Fliegen mit einer Klappe könnten mit einem neugebauten Parkplatz „Altes Kino“ geschlagen werden, meint Christian Bexen. Dieser würde circa 30 Stellplätze schaffen und damit Ausgleich und Entlastung.

Die Parkplatzsituation an der Borghorster Straße und der Laerstraße hat das Büro ebenfalls betrachtet und ist zu dem Ergebnis gekommen: An beiden Stellen ist die Auslastung nicht sonderlich hoch. Ein großer Teil der parkenden Fahrzeuge könnte ins Umfeld verlagert werden. Manche könnten auch den Parkplatz auf dem eigenen Grundstück nutzen: „Wir hatten teilweise das Gefühl, das könnte auch Bequemlichkeit sein“, sagte Bexen.

Ansonsten empfiehlt die Planersocietät, das Parkraumangebot zu bündeln: Es sollte Parken auf mehreren zentralen Parkplätzen angeboten werden. Auf kleinteiliges, öffentliches Straßenrandparken im Ortskern sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.