Es ist „ein kleiner, aber wichtiger Erfolg“, meint die CDU . „Ende 2019 haben wir als CDU den Antrag gestellt, die Überquerung am Zebrastreifen Edeka - Lütke Berg sicherer zu machen“, so Matthias Große Wiedemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und CDU-Kandidat im „betroffenen“ Wahlbezirk 6 in einer Pressemitteilung der CDU.

„Die hohe Verkehrsfrequenz, Dunkelheit und die für den Autofahrer nicht klar erkennbare Situation haben zu gefährlichen Situationen bei der Überquerung der Straße geführt. Regelmäßig haben uns Bürger angesprochen, tätig zu werden“, so die CDU. Nun stehe fest, dass die Überquerung durch eine Bedarfsampel (wie im Bereich der Münsterstraße/Südstraße) gesichert wird.

Die von der Gemeinde zu erbringenden Arbeiten sind abgeschlossen, teilt die CDU mit. Der für die Aufstellung der Ampel verantwortliche Landesbetrieb Straßen.NRW habe die Aufträge bereits vergeben. Die Ausführung soll in den nächsten drei Wochen erfolgen. Somit ist bald für alle Fußgänger – gerade auch für Kinder aus den Wohngebieten Lütke Berg und für Schüler die zur Bushaltestelle Aldi wollen – eine sichere Querung der Münsterstraße möglich, schreibt die CDU. „Wir freuen uns, dass sich unser Einsatz hierfür gelohnt hat.“