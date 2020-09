Bereits die laufende Nummer 60

Die große Distanz und drohende Staus auf den Autobahnen hielten Maria Gräfin von Nesselrode und ihren Bruder Maximilian Graf von Nesselrode nicht ab, für einen kurzen Termins nach Altenberge zu reisen. Aus fast 200 Kilometern Entfernung waren die blaublütigen Geschwister jetzt extra angerückt, um die Denkmalurkunde für die Hofanlage „Hohenhorst 89“ entgegenzunehmen.

Bürgermeister Jochen Paus und Martin Veelker, zuständig für Denkmalschutz und -pflege bei der Gemeinde, mussten hingegen nur wenige Kilometer vom Rathaus in die Bauerschaft zurücklegen. „Ich bin sehr froh, dass es endlich geklappt hat“, erinnerte Jochen Paus daran, dass mehrere Anläufe vor allem wegen der Corona-Pandemie nicht geklappt hatten.

Denn bereits am 6. Februar wurden das Haupthaus und der Speicher des aus ursprünglich fünf Gebäuden bestehenden alten Bauernhofes als die laufende Nummer 60 in die Denkmalliste eingetragen. Maximilian Graf von Nesselrode setzte den Bürgermeister und seinen Mitarbeiter sofort in Kenntnis, dass er im Auftrag seiner Schwester als ihr Dienstleister mitgekommen sei. Denn seine Schwester Maria ist die Eigentümerin der rund 140 Jahre alten Hofanlage, die damals von Hubert Focke und Anna Dabbelt 1882 errichtet worden war. Historische Karten beweisen, dass zuvor an dieser Stelle bereits ein Hof mit dem Namen Lütken Dahlmann bestanden hat. Die Gräfin, dreifache Mutter, hatte ihre jüngste Tochter (elf Monate) im Kinderwagen zu diesem Termin mitgebracht. „Als wir vor vielen Jahren den Hof für einen sehr geringen Zins verpachtet hatten, sind wir davon ausgegangen, dass die Gebäude vom Pächter halbwegs instand gehalten werden. Leider hat das nicht funktioniert“, beklagte sich Graf Maximilian von Nesselrode aus Ruppichteroth, einer Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis, über den aktuellen Zustand des Anwesens. „Erste Entwürfe sehen eine Wohnnutzung mit Büro vor“, erklärte Graf Maximilian die voraussichtlichen Zukunftspläne für die ehemalige Hofanlage. „Ich stelle mir vor, dass hier Familien mit Kindern wohnen. Mit vielen Kindern. denn dafür ist der Standort ideal“, meinte die 23 Jahre junge Gräfin, die sich ebenfalls erschüttert über die aktuelle Verfassung des Anwesens zeigte.

Der alte Stall wurde in den 70er-Jahren um die Hälfte gekürzt und die Remise ist infolge eines Sturmschadens weitgehend eingestürzt. Beide Gebäude sind deshalb nicht Bestandteil des Denkmals. Der Speicher und das Haupthaus seien ein Zeugnis der Lebens- und Wirtschaftsweise der bäuerlichen Oberschicht im Münsterland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, heißt es in der Denkmal-Begründung und weiter: Beide Gebäude zeugen von hoher wirtschaftlicher Potenz und einem Repräsentationsbedürfnis der damaligen Oberschicht.