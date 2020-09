CDU verliert absolute Mehrheit

Die absolute Mehrheit hat die CDU in Altenberge verloren. Wahlgewinner sind die Grünen. Beide Parteien werden künftig mit neun Sitzen im Gemeinderat vertreten sein. Allerdings hat mit Sebastian Nebel der CDU-Kandidat noch Chancen auf den Chefsessel in der Verwaltung. Nebel muss gegen Karl Reinke von den Grünen am 27. September in einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt antreten.

Nebel holte bei der Bürgermeisterwahl 35,64 Prozent der Stimmen, Reinke 34,10. Der parteilose Guido Roters, ehemaliges CDU-Mitglied, kam mit 30,25 Prozent auf Platz drei. „Roters hat unserer Partei geschadet“, macht Nebel keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über das Ergebnis. Roters habe der CDU viele Stimmen gekostet.

Ergebnis analysieren

Auch der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, Markus Tönsgerlemann, war mit dem Ergebnis von 36,66 Prozent der Stimmen für den Rat nicht zufrieden. Vor fünf Jahren waren es noch 52,2 Prozent. Tönsgerlemann will mit seinen Parteikollegen selbstkritisch das Ergebnis analysieren, um die Ursache für den deutlichen Stimmenverlust herauszufinden. „Es ist ein harter Abend für uns. Wahlsieger sind die Grünen und die FDP.“

Letztere hat gegen den landesweiten Trend auf Abhieb 14,8 Prozent geholt. Entsprechend zufrieden war Jochen Hüsing, Vorsitzender der FDP Altenberge. „Wir waren personell sehr gut aufgestellt und haben insbesondere in den Außenbezirken viele Stimmen geholt.“ Mit vier Sitzen ist die FDP nun im Gemeinderat vertreten. In einem Bezirk haben wir sogar die CDU geschlagen und ein Direktmandat geholt.“

Feierstimmung

Die Grünen waren ebenfalls in Feierstimmung. „Wir haben einen super Wahlkampf hingelegt, ich habe alle Haushalte besucht, wir haben mit unserem Programm überzeugt“, ist Reinke rundum zufrieden. Er war von den Ergebnis „völlig geplättet.“ Eine Zusammenarbeit mit der CDU werde es nicht geben, wagte er nach der Auszählung er eine Prognose. Das ginge nur mit extrem harten Verhandlungen. „Wir wollten den Wechsel und der Wähler ganz offensichtlich auch.“ Vor fünf Jahren lagen die Grünen noch bei 18,4 Prozent, jetzt haben sie mit 33,98 Prozent ihr Ergebnis fast verdoppelt. „Das Etappenziel ist erreicht, die Ziellinie in Sicht“, sagt Reinke auch mit Blick auf die Stichwahl.

Deutlich verloren hat auch die SPD. 15,28 Prozent der Stimmen waren für Ronald Baumann, Vorsitzender des Ortsvereins, kein Grund zur Freude. 2014 waren es 21,2 Prozent. „In meiner Brust schlagen jedoch zwei Herzen“, betont er. „Wir haben einen Politikwechsel für die Gemeinde erreicht. Allerdings müssen wir noch herausfinden, warum uns unsere Kernwählerschaft nicht die Treue gehalten hat.“

Karriere endet

Für den parteilosen Bürgermeisterkandidaten Roters endete die politische Karriere mit dem gestrigen Tag. Zwar hätte fast ein Drittel der Wähler ihn gerne als Bürgermeister gesehen, doch für die Stichwahl hat es nicht gereicht. Aber auch er zieht ein positives Fazit. „Ich habe ebenfalls dafür gekämpft, dass die CDU nicht mehr die Alleinherrschaft hat. Das habe ich immerhin erreicht.“

Nebel geht nach eigenen Angaben gelassen in die Stichwahl. „Ich glaube, dass viele Roters-Wähler mir die Stimmen geben, schließlich sind die politische Ziele sehr ähnlich.“ Das sieht Reinke anders. Er geht davon aus, dass die Bürger den Wechsel in der Politik mit einem Wechsel der Partei im Bürgermeisteramt verbinden wollen.