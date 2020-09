„Ein politisches Erdbeben“

„Das Ergebnis ist deprimierend“, gibt Sigrid Schulze Lefert, die Noch-Fraktionsvorsitzende der CDU , ohne Umschweife zu. Nach 31 Jahren kommunalpolitischer Arbeit schaffte es Schulze Lefert nicht, in den neuen Gemeinderat einzuziehen. In ihrem Wahlbezirk in Waltrup holte Markus Geu­ker von der FDP mit 36,9 Prozent der Stimmen das Direktmandat. Sigrid Schulze Lefert erreichte 34,0 Prozent. Und da sie auf der Reserveliste nicht abgesichert war, endet für die 67-Jährige in wenigen Wochen ihr Engagement in der Kommunalpolitik.

Nicht am Boden zerstört

Trotz des Ausscheidens aus dem Gemeinderat „bin ich nicht am Boden zerstört“, sagt Schulze Lefert. Schließlich habe sie schon im Vorfeld der Kommunalwahl überlegt, ob sie überhaupt noch einmal antrete. Ihr Ziel sei es jedoch gewesen, die bereits angeschobenen großen Projekte auch in der neuen Legislaturperiode zu begleiten.

Wieso die CDU ein Minus von 15,5 Prozent einfuhr, dieses müsse nun in Ruhe analysiert werden, so die Fraktionsvorsitzende. Dass es bei zentralen Themen der vergangenen Monate – wie beispielsweise der Marktplatzumbau oder die künftige Bebauung des Bahnhofshügels – unterschiedliche Meinungen gebe, sei nicht verwunderlich. Die nun verbleibenden neun CDU-Ratsmitglieder „beneide ich nicht“, blickte Sigrid Schulze Lefert in die Zukunft. Das Arbeiten in den Ausschüssen wird „insgesamt schwieriger“, prognostiziert Schulze Lefert. Zudem hätten die Christdemokraten „gute Leute verloren“. Dazu gehören unter anderem Christian Wiewer und Christian Germing. Letzterer war in der jüngsten Legislatur-Periode Vorsitzender des Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschusses. Germing verlor das Direktmandat in seinem Wahlbezirk (9) an Dr. Thomas Weide (Grüne). Auch Christian Wiewer unterlag in seinem Wahlbezirk (7) einem Grünen-Politiker – und zwar Stefan Lammers.

Zu selbsicher

Für die Mannschaft um den CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Markus Tönsgerlemann geht es nun um die Ursachenforschung. „Vielleicht sind wir etwas zu selbstsicher herübergekommen“, zeigte er sich am Montag selbstkritisch. Des Weiteren könne es an der Kommunikation gelegen haben, so Tönsgerlemann. „Was haben wir falsch gemacht?“ Diese Frage müssten sich die Christdemokraten nun stellen. Fest steht für den CDU-Chef: „Wir sind nicht an den Projekten gescheitert.“ So sei beispielsweise der Umgestaltung des Marktplatzes im Rat mehrheitlich zugestimmt worden. Tönsgerlemann: „Wir müssen unsere Beweggründe für Entscheidungen künftig besser kommunizieren.“

Bessere Kommunikation

An wen die CDU Stimmen abgegeben hat, liegt auf der Hand – und zwar an FDP und Grüne. Des Weiteren waren die Stimmen der UWG neu zu verteilen, die nicht mehr zur Kommunalwahl antraten und bei der vor sechs Jahren immerhin 8,3 Prozent holten. „Das ist ein politisches Erdbeben“, kommentiert Heribert Reer, Vorsitzender der UWG, das Wahlergebnis. Er gehe davon aus, dass ehemalige UWG-Wähler durchaus der FDP und den Grünen ihre Stimme gegeben haben. Auch seine Frau und Fraktionsvorsitzende Helma Reer zeigte sich vom Ausgang der Wahl „überrascht“. Dass die CDU die absolute Mehrheit verliere, damit habe sie gerechnet. Nicht aber damit, dass der Stimmenverlust so groß ausfällt: „Das hat mich ein wenig erschüttert“, so Helma Reer.

Mit großem Interesse blickt Heribert Reer auf die kommende Ratsperiode: „Es wird wechselende Mehrheiten geben und es müssen Kompromisse gemacht werden.“ Das Fazit des UWG-Vorsitzenden: „Es wird spannend bleiben.“