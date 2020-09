Am Freitag (18. September) liest der Autor Christoph Hochbahn um 20 Uhr im Garten an der Kulturwerkstatt aus seinem Roman „Fraugöttinnochmal!“

Hochbahn war bereits 2016 mit seinem Debütroman im „Mixed“ zu Gast und manch einer hat ihn im vergangenen Jahr als Talkgast beim „Talk in Hansell“ kennengelernt. In der Freitags-Lounge haben die Gäste das Vergnügen auf den musikliebenden Werbetexter Sebastian zu treffen, der per Dating-Anzeige im Stadtmagazin die bessere Hälfte zu finden hofft. Wie beiläufig gelingt dem Autor zwischen Partnersuche und Thekengesprächen ein musikalischer Streifzug durch die letzten 40 Jahre von Abba bis Neil Young – unterstützt durch die allgegenwärtigen Mix-Tapes des Mitvierziger-Protagonisten und auch live und in Farbe durch den Sound des Bluesgitarristen Ronald Lechtenberg , der die Lesung in der Kulturwerkstatt begleiten wird. Er ist zudem vielen Altenbergern durch seine Gastauftritte bei den Boogie-Sessions bekannt ist, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter weiter.

Werbetexter

Musik- und Buchliebhaber kommen in der nächsten Freitags-Lounge also gleichermaßen auf ihre Kosten. Die Veranstaltung wird bei gutem Wetter draußen im Garten von Paul Winz, bei schlechtem Wetter in der Kulturwerkstatt stattfinden. Die Veranstalter der Freitags-Lounge-Reihe Karen Wulff vom Kulturring, Lutz Wetzlar, Norbert Fritz und Georg Schumacher von der Kulturwerkstatt und die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Franziska Mahlmann, freuen sich, dass inzwischen ein Hygienekonzept erarbeitet werden konnte, welches eine Nutzung der Innenräume der Kulturwerkstatt Altenberge für Veranstaltungen wieder ermöglicht. Der Eintritt ist frei.

Kulturwerkstatt

Wegen begrenzter Plätze ist allerdings eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0 25 05/82 20 oder per E-Mail an franziska.mahlmann@altenberge.de.